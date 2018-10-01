إمبراطور «كأس زايد»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهل فريق الوصل إلى دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله سلبياً أمس مع اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 للبطولة على ملعب الوصل باستاد زعبيل، بحضور الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخبنا الوطني الأول، وبهذه النتيجة يكون «الإمبراطور» ممثل الدولة الوحيد في الدور التالي للبطولة، والذي تجرى قرعة مبارياته 6 الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، وكان الوصل واتحاد جدة تعادلا 1-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم في جدة.

ظهر الاتحاد في مباراة أمس الأكثر سيطرة وتحكّماً في الشوط الأول، وحاصر الوصل في منتصف ملعبه أغلب الفترات، لكن هجماته لم تشكّل خطورة على مرمى «الفهود»، باستثناء فرصة وحيدة خطيرة للضيوف في الدقيقة 11، بتسديدة قوية من فيلانويفا لركلة حرة مباشرة، ارتدت من العارضة الوصلاوية.

فيما غاب الوصل عن المنطقة الهجومية للاتحاد تماماً، ولم يشكّل «الفهود» خطورة، سوى من تسديدة مفاجئة لفابيو دي ليما من خارج منطقة الجزاء، وحوّلها حارس الاتحاد إلى ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبدأ الوصل بفعالية هجومية أكبر في الشوط الثاني، وسدّد خميس إسماعيل كرة قوية، وحولها حارس الاتحاد لركلة ركنية بصعوبة في الدقيقة 47.

وأضاع فابيو دي ليما فرصة هدف للوصل في الدقيقة 55، بعدما انفرد بمرمى الاتحاد، وسدد بغرابة شديدة بجوار القائم، وبعدها بدقيقتين، سدد كايو كرة علت عارضة الاتحاد.

كاد فيلانويفا في الدقيقة 60، أن يضع الاتحاد في المقدمة، بعدما استفاد من خطأ دفاعي للوصل في إبعاد الكرة، لكن كرته علت العارضة، وسدد فابيو كرة قوية للوصل في الدقيقة 62، بجوار القائم.