ختام ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس بالعاصمة أبوظبي فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات للفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير من العام المقبل.

وشارك في الورشة التي استمرت على مدار 3 أيام بفندق هيلتون كابيتال مديرو المنتخبات والمنسقون الإعلاميون والأطباء، حيث مثل اتحاد الإمارات لكرة القدم عبدالله صالح مشرف المنتخب وسالم النقبي المنسق الإعلامي وحسان فهد السكرتير التنفيذي ويوسف سحنون أخصائي العلاج الطبيعي ومنصور الحربي ومحسن الظبياني.

وتناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها مراجعة لائحة البطولة التي ستشهد وللمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً آسيوياً تم تقسيمها إلى 6 مجموعات موزعة على أربع مدن هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وبثمانية ملاعب هي ستاد مدينة زايد الرياضية وستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وستاد آل نهيان بنادي الوحدة وستاد هزاع بن زايد وستاد خليفة بن زايد بنادي العين وستاد آل مكتوم بنادي النصر وستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي وستاد الشارقة.

حيث تم عرض كافة التجهيزات الخاصة بهذه الملاعب وآخر التحديثات التي أجريت عليها لمواكبة هذا الحدث الكبير من توسعة للمدرجات لاستيعاب أعداد أكبر من الجماهير وغيرها من الأمور الخاصة بالمقصورة الرئيسية وأماكن جلوس الإعلاميين وكبار الشخصيات.

الجوانب الإعلامية

كما تناولت الورشة الجوانب الإعلامية والتسويقية الخاصة بالبطولة والتي ستشهد تغطية إعلامية غير مسبوقة في تاريخ البطولة التي خصصت لها جوائز مالية ستقدم للمنتخبات المشاركة بمقدار 14.8 مليون دولار أمريكي.

حيث سيحصل المنتخب الفائز بالبطولة على جائزة مالية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي للمرة الأولى، فيما سيحصل الوصيف على 3 ملايين دولار أمريكي، والمنتخبات التي تصل إلى الدور قبل النهائي ستحصل على مليون دولار لكل منها، كما تحصل جميع المنتخبات المشاركة في النهائيات الـ24 على مبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

وشهدت الورشة إقامة ورش عمل جانبية خاصة بالأجهزة الطبية للمنتخبات إلى جانب ورش أخرى خاصة بالمرافقين الأمنيين ومسؤولي الخدمات والمرافق والمواصلات.

جولات ميدانية

وحرص أعضاء اللجنة المنظمة على اصطحاب ممثلي المنتخبات الآسيوية بجولات ميدانية لملاعب التدريب في المدن الأربع والملاعب الرئيسية التي ستستضيف المباريات بالإضافة إلى الفنادق المخصصة لإقامة الوفود.

حضور

حضر مراسم افتتاح الورشة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة وداتو ويدسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب أعضاء اللجان الفرعية للجنة المحلية المنظمة للبطولة ومسؤولي الاتحاد الآسيوي.