إعادة تشكيل «الألعاب الرياضية» برئاسة عبد الرزاق الهاشمي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة النصر للألعاب الرياضية، يتألف من: عبد الرزاق محمد الهاشمي رئيساً، مروان محمد سنكل نائباً للرئيس، والأعضاء: منصور رحمة الفلاسي، عبد الباسط علي عبد الرحمن، وقاسم محمد النعيمي.

ووجّه سموه مجلس الإدارة بمواصلة الاهتمام ودعم جميع الرياضات، لأن النصر كان ولا يزال نادياً لجميع الرياضات، ولجميع أبناء الوطن، كما أن إنجازات اللاعبين في جميع الرياضات، تُعَد مصدر فخر واعتزاز للنادي.

وأكد سمو رئيس النادي، على أن يتم العمل لاستقطاب جميع المواهب الرياضية، وتوفير الفرصة لها للعب والتطور، وتأهيلها لتمثيل النادي والوطن خير تمثيل، وأن يتم ضم الرياضيين من مواليد الدولة والمقيمين فيها، تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق اللوائح الصادرة من الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية الوطنية.

من جهته، أعرب عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، عن اعتزازه وفخره بثقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، مثمّناً دعم سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، المستمر واللا محدود لجميع الألعاب والأنشطة بالنادي.

وقال الهاشمي إن الثقة التي نالها من قبل سمو رئيس النادي، إلى جانب كافة أعضاء المجلس، هي بمثابة الدافع الكبير للعمل والاجتهاد في سبيل النهوض بواقع الألعاب الرياضية التي يحتضنها النادي.