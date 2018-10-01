٥ رسائل لإيصال النصر إلى برّ الأمان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد لاعبون قدامى في نادي النصر والرياضيين، أن الإدارة الجديد لشركة الكرة في نادي النصر، قادرة على قيادة الفريق الأول للكرة إلى بر الأمان بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، وأشاروا أن المجموعة الجديدة قادرة على قهر الصعوبات في ظل الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الأسماء الجديدة، وحدد هؤلاء اللاعبون 5 مطالب ورسائل للخروج من دوامة النتائج السلبية تتمثل في: الاستعانة بالخبرات الرياضية التي تنتمي إلى النادي عند الحاجة، والمحافظة على الاستقرار الفني بعدم إقالة المدرب في الوقت الراهن، وعدم الاستعجال في النتائج والقرارات، وإعادة الروح القتالية للاعبين عبر الدعم المعنوي وبحث أبرز المشكلات مع اللاعبين والجهاز الفني، فضلاً عن العمل كأسرة واحدة مع كافة الأطراف المنتسبين إلى النادي.

وتوجه سالم ربيع لاعب النصر سابقاً، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على الثقة التي أولاها سموه بتشكيل الإدارة الجديدة التي تضم ثلة من اللاعبين القدامى والرياضيين، متمنياً أن يحالف التوفيق المجموعة الجديدة في إخراج الفريق من محنته وإعادته إلى سكة الانتصارات.

وأضاف سالم ربيع لـ«البيان الرياضي» إن المجلس الجديد يضم مجموعة من الأعضاء لديهم خبرات واجهوا العديد من العقبات والصعوبات في السابق يفترض أن تكون لديهم القدرة والمناعة للخروج من الأزمات، مشدداً على ضرورة عمل الفريق بجميع أطرافه ضمن أسرة واحدة من أجل تحقيق هدف واحد يخدم مصلحة الفريق وأن يكون «البيت متوحداً» قي القلعة الزرقاء.

وأكد سالم ربيع أهمية الاستعانة بالخبرات الرياضية التي تنتمي إلى النادي عند الحاجة والذين لن يتوانوا عن مساعدة الفريق، وأضاف: «ما خاب من استشار»، واعتقد أن وضع هذه النقاط في الاعتبار سيكون كفيلاً بإعادة النصر إلى بر الأمان.

تطلعات مقبلة

من جهته، قال صلاح جلال لاعب النصر سابقاً، إن القائمة الجديدة لمجلس إدارة شركة الكرة في نادي النصر، ضمت أسماء رياضيين سابقين قادرين على تلبية تطلعات الفترة المقبلة، وأضاف لـ«البيان الرياضي» إن الإدارة الجديدة يجب عليها عدم الاستعجال ومعالجة القضايا بتأن وبحث جميع المشكلات النفسية أو الإدارية سواء مع اللاعبين أو الجهاز الفني.

وعن حاجة الفريق إلى تغييرات فنية في الوقت الحالي، قال صلاح جلال إن الإدارة يجب عليها المحافظة على الاستقرار الفني بالإبقاء على الجهاز الفني الحالي برئاسة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، لأن إقالة المدرب ليست من مصلحة الفريق بحكم تواجده منذ فترة طويلة، مبدياً تفاؤله بالخروج من الفترة الحرجة حالياً بوجود هذه الأسماء.

حزم ولين

بدوره، قال محمد بوشنين مدير أكاديمية النصر سابقاً، إن الجميع يعول على الإدارة الجديدة لشركة كرة القدم، إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي بين الفرق الكبيرة، وأضاف لـ«البيان الرياضي» إن الإدارة الجديدة ستكون على قدر المسؤولية ولكنها مطالبة بالحزم عند اللزوم واللين في بعض المواقف، أمام الفوز والخسارة واردة في عالم كرة القدم.

وأكد بوشنين أنه يجب إعادة الروح القتالية إلى اللاعبين الذين يتوجب عليهم معرفة قيمة وحجم شعار نادي النصر، وقال: العميد من الأندية التي تخشاها الفرق الأخرى ويجب إعادة الهيبة والقوة للفريق عبر اللعب بعزيمة وإصرار وروح قتالية، والعامل النفسي عنصر مهم بخلاف العامل الفني، و«يد واحدة لا تصفق» وتحقيق أفضل النتائج يحتاج إلى تكاتف الجميع وليس الإدارة فقط.

وتابع: لاحظنا أن الفريق يفتقد الروح القتالية بناء على ما لمسناه من سلوكيات وتصرفات في المباريات، فاللاعبون مطالبون بالابتعاد عن الغرور، ورفع معنويات بعضهم البعض وليس الإحباط كما يبدو أثناء استقبال الأهداف، مما يطرح تساؤلات في ما إذا كان الجهاز الإداري يقوم بأدواره! ولفت بوشنين إلى أن الإدارة الجديدة عليها معالجة جميع المشكلات النفسية وتلطيف الأجواء على مستوى الفريق الأول، كما أن الجمهور أو غيره عليه عدم التدخل في بعض الشؤون الفنية أو غيرها من التخصصات الأخرى في الفريق.