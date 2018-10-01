أبو الشوارب: نتطلّع إلى إعادة العميد للصدارة

المصدر: دبي - علي الظاهري

عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول مساء أمس برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب، وبحضور طارق الجناحي نائب رئيس المجلس والأعضاء عادل محمد شاكري، وجمعة سعيد محمد الكعبي، وراشد مرزوق بخيت، والدكتور حمد الفلاسي عضو المجلس والمدير التنفيذي للشركة، فيما اعتذر عضو المجلس ثابت سهيل عن الحضور لتواجده خارج الدولة.

وثمن أبو الشوارب خلال الاجتماع ثقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، مُشدداً على أن المجلس سيعمل على ترجمة توصيات وتوجيهات سموه على أرض الواقع ليُعيد للعميد بريقه وريادته للرياضة في دولتنا الحبيبة.

مُستهلاً الاجتماع الأول للمجلس بتوجيه خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة السابق على إخلاصهم وتفانيهم في عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ذاكرة العميد لم ولن تنسى كل من يعمل ويبذل جهداً من أجل رفعة الكيان.

وفي سياق الاجتماع، وجه أبو الشوارب جميع الأعضاء الجُدد لمجلس الإدارة، إلى أن يعملوا بروح الفريق الواحد وأن يضعوا مصلحة النصر نصب أعينهم، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من التضحيات والعمل والتعاون المُشترك.

كما اطلع المجلس على التقارير الفنية لأداء المدربين العاملين بفرق كرة القدم بالنادي، ومدى انعكاس منهجيات اللعب على مستوى وأداء ونتائج اللاعبين في الملعب.

وشدد المجلس في اجتماعه أمس على أن معيار الوفاء والإخلاص للقميص الأزرق هو المقياس الأساسي لكل من يرتدي قميص النادي وينتسب لاسمه العريق.

وناشد المجلس جماهير العميد بضرورة الالتفاف حول الفريق في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن العميد يحتاج جماهيره الوفية في المدرجات لدعم ومساندة اللاعبين وإلهاب حماستهم من أجل عودة الفريق مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي في صدارة الأندية.

موقع طبيعي

وبعيداً عن الاجتماع أكد عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي النصر، أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع إلى إعادة الفريق الأول للكرة إلى موقعه الطبيعي في صدارة الأندية بالدولة، وقال أبو الشوارب إن أبواب النصر ستكون مفتوحة للجميع سواء للجمهور أو الإعلام أو غيرهما من الأطراف الأخرى بلا حواجز.

ساعة العمل

وأضاف أبو الشوارب، إن ساعة العمل بدأت من أجل إعادة النصر إلى سابق عهده، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع من محبي العميد.

وعن انتقاله من رئاسة الألعاب الرياضية إلى كرة القدم، قال أبو الشوارب: الإدارة عنصر رئيسي للوصول إلى النجاح سواء في كرة القدم أو غيرها من الألعاب الرياضية، وكل شخص لديه نظرة إدارية تختلف عن الآخر، وكرة القدم تمتلك منظومة إدارية متكاملة، كما أنني لست جديداً على الكرة بصفتي متواجداً في مجلس إدارة النادي منذ سنوات، وسنبذل أقصى ما لدينا لنكون عند حسن ظن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وسنعمل لإعادة الفرحة إلى جماهير نادي النصر.

خدمة الكيان

وقال أبو الشوارب: «تعلمنا داخل قلعة العميد أن خدمة الكيان الكبير تُحتم علينا أن نقدم الغالي والنفيس من أجل أن تبقى راية النصر عاليةً خفاقةً، وأن نستلهم من الدروس والعبر التي قدمها الرعيل الأول ليبقى العميد دائماً أيقونة الرياضة في دولة الإمارات».

وأضاف: «الثقة الغالية التي أولانا إياها سمو رئيس النادي تُحملنا مسؤوليات كبيرة في مجلس الإدارة، وتضعنا في تحدٍ كبير يليق دائماً بقيمة وعظمة الكيان الكبير الذي نتشرف بخدمته في كل زمانٍ ومكان».

وأكد أبو الشوارب أن هدف المجلس الجديد هو عودة نادي النصر إلى موقعه الطبيعي في صدارة أندية الدولة كما تعود دائماً، مُطالباً جمهور النصر بالوقوف خلف النادي من أجل تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

جهد وتوفيق

قال عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم: الإدارة السابقة عملت بجهد كبير لكن لم يحالفها التوفيق. واعتبر أبو الشوارب أن أولى الخطوات الفعلية لإصلاح المسار بدأت باجتماع مجلس الإدارة الجديد.