اتحاد الكرة يختتم دورة الرخصة الآسيوية «سي» للمدربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر الاتحاد بدبي دورة نيل الرخصة الآسيوية «سي» للمدربين وهي أولى الدورات التدريبية للموسم الكروي 2018-2019 والتي أقيمت للفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري بمشاركة 23 مدرباً من أندية الدولة.

وأشرف على المحاضرات النظرية والعملية للدورة المحاضر الوطني خالد داحس المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشهد ختام الدورة الآسيوية، إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وعبدالله حسن رئيس قسم التدريب بالإدارة الفنية.

وتُعد الرخصة «سي» للمدربين والمعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أولى الرخص التدريبية والتأهيلية لأي مدرب في بداية مسيرته في عالم التدريب، ليصبح مدرباً للمراحل السنية.

وتضمنت فعاليات الدورة، تدريبات عملية يومية على ملاعب اتحاد الكرة، تم خلالها التركيز على تعليم المهارات الأساسية لكرة القدم، ليتمكن المتدرب من ممارسة عمله كمدرب مع الفئات العمرية الصغيرة.

وفي المحاضرات النظرية، تم تعريف المشاركين بدور المدرب، والفرق بين الفئات العمرية الكبيرة والفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تعريفهم بخصائص طرق التدريب والمهارات الأساسية، ومراحل تكوين لاعب كرة القدم، إضافة لمحاضرات خاصة بالإصابات والتغذية، واللياقة البدنية للاعبين، ومحاضرات خاصة بقانون اللعبة.