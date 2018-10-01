الأبيض يتجهز في الكويت لـ «شاطئية القارات»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

كشف خليل أهلي مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أن سبب اختيار دولة الكويت لتكون المرحلة الثانية لإعداد منتخب الإمارات، من أجل خوض الاستحقاقات المقبلة المتمثلة في كأس القارات المقرر انطلاقتها في الـ 11 نوفمبر المقبل بدبي، ومن بعدها خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، يعود إلى الأجواء المتشابهة مع الإمارات، بجانب زيادة الاحتكاك وتنفيذ برنامج الاتحاد الإماراتي للقيام ببعض الزيارات مع المنتخبات الخليجية كما حدث خلال الفترة الماضية، إلى جانب استفادة الطرفين من المواجهات الودية.

وقال: ستستمر مدة المعسكر 11 يوماً نخوض خلالها 6 مباريات مع منتخب الكويت على ملاعب سوق شرق، وكنا نتطلع إلى إضافة منتخبات أخرى لمعسكر الكويت ولكن حال عدم توافق المواعيد مع برامج الإعداد أدى إلى عدم خوض اللقاءات في الكويت، وكان المنتخب الإماراتي قد باشر تدريباته اليومية بناء على البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مدرب المنتخب محمد المازمي ومساعديه من خلال الحصص التدريبية اليومية.

مواجهة

وأضاف قائلاً: المرحلة الثالثة المقرر انطلاقها يوم 8 أكتوبر في دبي، سنلتقي في مواجهة مع المنتخب العماني الذي يعد من المنتخبات المتميزة خليجياً وآسيوياً، كما أنه شارك في عدد من البطولات ونجح في التأهل لكأس العالم ومستواه لا يقل عن المنتخبات المتطورة، بعدها مواجهة ختامية مع احد المنتخبات المصنفة عالميا سنقوم باستضافتها في دبي من بين منتخبي البرازيل أو إيطاليا قبل خوض الاستحقاق العالمي، إلى جانب أن الجهاز الفني وضع برنامج إعداد متدرج المستوى لتجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية المتدرجة حتى يستطيع ان يرفع المستوى الفني والبدني للاعبين.

تجهيز

كما أكد مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أن الجهاز الفني والإداري للأبيض الإماراتي عمل خلال الفترة الماضية بضرورة النزول بأعمار اللاعبين من اجل تجهيز منتخب قادر على خوض الاستحقاقات الدولية لفترة طويلة، وهو ما يجعل أعمار اللاعبين لا يتخطى 32 سنة كمرحلة أولى من التخطيط التي يتم تطبيقها منذ أربع سنوات ويجني ثمارها المنتخب الإماراتي في المرحلة المقبلة وساهمت في تأهلنا لكأس العالم وتحقيق المركز العاشر عالميا والثاني آسيويا والأول عربيا.

إعداد

وبين مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أن الاتحاد الإماراتي برئاسة مروان بن غليطة وفر كل الدعم لإعداد المنتخب للمرحلة المقبلة من خلال تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية بجانب توفير منتخبات عالمية لمقابلة الفريق، من أجل رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وزيادة خبرتهم من خلال أربع مراحل الأولى بدأت لمدة ثلاثة أسابيع في دبي ثم معسكر الكويت وخوض 6 لقاءات وبعدها تجمع داخلي ومواجهة المنتخب العماني وأخيرا المواجهة العالمية قبل خوض منافسات كأس القارات التي ستنطلق خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 11 من نفس الشهر بمشاركة إيران بطل آسيا، ومنتخب مصر بطل أفريقيا، والبرازيل حامل اللقب وإيطاليا بطل أوروبا، وروسيا وتاهيتي.