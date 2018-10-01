مباراتان في نصف نهائي كأس الاتحاد للصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد ساحة النسخة العاشرة من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات في الخامسة والسابعة من مساء اليوم مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة، وستكون المباراة الأولى بين فريقي شباب الأهلي بطل المجموعة الأولى ودبا الحصن ثاني المجموعة الثانية وحامل اللقب، تليها مواجهة النصر بطل المجموعة الثانية والظفرة وصيف النسخة الماضية، وتلعب المباراتان على ملعب صالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي في الممزر ويلتقي الفائزان في مباراة اليوم على كأس البطولة الخميس المقبل.

يقود الفرق الأربعة من المنطقة الفنية أربعة مدربين من جنسيات مختلفة، ويتأهب المدرب المصري عبدالله عبدالباسط لقيادة شباب الأهلي دبي إلى بلوغ النهائي الذي سبق للفريق بلوغه في 2014 لكنه خسر اللقب أمام اتحاد كلباء، أما فريق دبا الحصن فيقوده المدرب البرتغالي روي جيماريتش.

وسيكون الصراع على أشده بين لاعبي النصر والظفرة والتي ستكون على خلفية مواجهة الفريقين في كأس السوبر مطلع الموسم الحالي والتي حسمت بركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للظفرة. ويقود «عميد الصالات» المدرب البرازيلي ويلسون فيما يقود الظفرة المدرب الوطني منصور جميل.