حمدان بن راشد يشكل إدارة جديدة لشركة النصر لكرة القدم برئاسة أبو الشوارب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قَبِل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الرياضي، استقالة مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وأمر سموه بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، يتولى شؤون شركة كرة القدم في النادي، يتألف من: عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيساً، طارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس، وعضوية: كل من ثابت سهيل ثابت، عادل محمد شاكري، جمعة سعيد ، راشد مرزوق بخيت، ود. حمد رحمة الفلاسي عضواً ومديراً تنفيذياً.

وشكر سمو رئيس النادي، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق لشركة النصر لكرة القدم، على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، وأكد أن المرحلة الحالية التي يمر بها «العميد»، تتطلب بذل المزيد من الجهد، وتطوير آليات ونمط العمل من جميع الأطراف، لتحقيق النتائج الإيجابية، التي تُخرج الفريق من دوامة النتائج السيئة التي تعرض لها خلال المباريات الأربع الأولى في الموسم الكروي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «النادي وفّر لقطاع كرة القدم كل ما يحتاجه خلال فترة الاستعدادات، والتعاقد مع لاعبين محترفين على أعلى مستوى، ومن أصحاب الخبرة في بطولات أوروبية قوية، لكن النتائج لم ترتقِ إلى مستوى الدعم ولا الرعاية، وهو أمر لا نقبل به، ولا يتناسب مع طموحاتنا وطموحات جماهير النادي الوفية، وهو الأمر الذي سيكون في مقدم أولويات مجلس الإدارة الجديد، الذي نضع ثقتنا فيه لتحقيق أهداف النادي العميد، وإسعاد جماهيره».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «النصر نادٍ عريق يمتلك إرثاً كبيراً، كما يضم في صفوفه كوادر وطنية تربت على تقاليده العريقة، وعلى الإصرار بأن يكون النادي في صدارة المتنافسين في جميع الرياضات، كما يضم فريق كرة القدم، نوعية جيدة من اللاعبين، يخوضون موسماً استثنائياً، سيشهد تدشين الملعب الجديد، الذي نعمل من أجل أن يكون رمزاً لجمال التصميم واللعب، وشاهداً على عروض كروية مميزة، تليق باسم ومكانة نادينا».