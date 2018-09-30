سالم سعيد: قضاة الملاعب.. أخطاء ساذجة

المصدر: دبي - البيان الرياضي - إعداد: العوضي النمر

واصلت تقنية الفيديو «VAR» إثارة الجدل في الشارع الكروي بالقرارات الخاطئة والتجاوزات غير المقبولة، والتي تعتبر أولى خطوات رفض الفرق لتلك التقنية ، ودق الخبير التحكيمي الدولي الأسبق سالم سعيد ناقوس الخطر مبكراً، بقوله «الأخطاء التي تحدث غير مقبولة إطلاقاً، ولا بد من وقفة تصحيحية من لجنة الحكام، بعد أن زادت حالات الاستعانة بالتقنية خلال الجولة الرابعة من الدوري ووصلت إلى 7 حالات وشهدت 4 قرارات خاطئة يثور حولها جدل كبير، والعديد من علامات الاستفهام».

الأسوأ

وأضاف: الجولة الرابعة من أسوأ الجولات في أداء قضاة الملاعب لسوء التقدير في حالات بدائية، تعتبر من الأخطاء الساذجة ، مما يتطلب وقفة من لجنة الحكام وتصحيح فوري، ومن الواضح أن تعليمات استخدام التقنية غير واضحة وأن الحكام أصبح اعتمادهم عليها كبيراً، وهناك بعض الحالات لأهداف سجلت سبقتها أخطاء لم يتدخل فيها الحكم.

وقال: شهدت مباراة بني ياس مع الوحدة عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الوحدة وتدخل حكم «VAR»، وبعد مراجعة الحكم للحالة أكد قراره باحتساب الركلة وهو قرار خاطئ، وكان يجب احتساب ركلة وطرد مدافع بني ياس، وفي لعبة أخرى تدخل حكم الفيديو بوجود ركلة للوحدة، للمس مدافع بني ياس الكرة وشاهد الحكم اللقطة ولكنه لم يحتسب الركلة للمرة الثانية.

عرقلة

وتابع: شهدت مباراة الشارقة مع الفجيرة عرقلة الحارس عادل الحوسني لمهاجم الفجيرة إبراهيم خميس واحتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لأن الاحتكاك طبيعي، وتدخل حكم الفيديو مع أن الحكم كان قريباً جداً، واستغرق الحكم في مشاهدة اللعبة 4 دقائق وعاد ليؤكد قراره الخاطئ.

وأضاف: تم اللجوء إلى «VAR» في حالتين خلال مباراة عجمان مع الجزيرة الأولى حينما منح الحكم إنذاراً للاعب فاندر بسبب الخشونة مع خالد الحمادي وهي لعبة سهلة تماماً، واللجوء للتقنية غير مقبول على الإطلاق في حالات سهلة مثل تلك اللعبة التي يستحق فيها اللاعب بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لعجمان نتيجة عرقلة مامي، والركلة صحيحة ولكن سبقها تسلل وهنا يجب التركيز الجيد في احتساب مثل هذه القرارات التي يعقبها أخطاء أكبر.

تنبيه

وأشار حسن سعيد إلى تغاضي حكم الفيديو عن تنبيه حكم مباراة دبا مع الظفرة لوجود مخالفة شد «الفانيلة» سبقت تسجيل سعيد الكثيري هدف الظفرة ، ومثل تلك الأمور من صميم عمل حكم الفيديو، وشهدت المباراة نفسها سقوط ياسين محمود داخل المنطقة بعرقلة من خالد بطي مدافع الظفرة ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة، وتدخل حكم الفيديو لتصحيح الموقف ولكن الحكم لم يقتنع بوجود ركلة جزاء مستحقة .

قرارات خاطئة

وعن أبرز أخطاء الحكام قال: عادل هرماش لاعب عجمان كان يستحق الطرد لدخوله بتهور على خالد الحمادي «الجزيرة»، كما قام الحكم بإلغاء هدف صحيح لكلباء وتساءل سالم سعيد «أين حكم الفيديو في تلك الحالة؟».

وأضاف: الحكم تأخر في حسم واقعة كايو لاعب العين مع حسن إبراهيم «شباب الأهلي» حينما استهتر لاعب العين بالمنافس وقام بالبصق أمامه مما ولد شرارة الأحداث التي تلت ذلك.

الأفضل

لا يوجد حكم خلال الجولة الرابعة من منافسات دوري الخليج العربي يستحق لقب الأفضل، فجميع المباريات كان يوجد فيها العديد من الملاحظات على أداء الحكام، ليتم حجب لقب الأفضل خلال الجولة على أمل تدارك الحكام للسلبيات والعودة للتألق من جديد.

ملاحظة

تواجد المدير الفني للجنة الحكام في عربة تقنية الفيديو وتدخله بالقرار في إحدى الألعاب يعتبر مخالفة صريحة لتعليمات الاتحاد التشريعي المشرف على التقنية، والتي تمنع تواجد أية أشخاص غير المعينين للمباراة، ولابد من مراعاة الأمر حتى لا تحتسب مخالفة على لجنة الحكام.