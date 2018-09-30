رحلة البحث عن الماء ترهق الصغار

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تكررت المناشدات حول ضرورة توفير الخدمات داخل ملاعب دوري الخليج العربي بدلاً من تخصيص مواقع لهذه الخدمات خارج الاستادات، من أجل توفير البيئة الجاذبة للجمهور لحضور المباريات، لا سيما ومعظم المباريات تبدأ في وقت مبكر من المساء يكون فيه الطقس حاراً ودرجة الرطوبة عالية، ويلاحظ في معظم المباريات اضطرار بعض الجماهير، للحصول على الماء من الفريقين المتباريين أو من الضيوف القريبين في المنصة.

لا سيما عندما يتواجد بين الجمهور أطفال صغار لا يقدرون على تحمل العطش، ورصدت الكاميرا في مباراة عجمان والجزيرة في انطلاقة الجولة الرابعة أحد الأطفال يحصل على جرعة ماء من المقصورة، نظراً لصعوبة الخروج من الاستاد ثم العودة من جديد. واتفق كثيرون على أهمية حل هذه المسألة، خاصة أن هؤلاء الأطفال يحضرون مبكراً للاستاد، وبعضهم يأتي من أماكن بعيدة، واستغرب بعض الجمهور من عدم الوصول لحلول مناسبة.

وفي مباراة عجمان والجزيرة «الثلاثاء الماضي» انعكس الطقس الحار كثيراً على شعور الجماهير على قلتها «507 أشخاص» بالعطش الشديد، وكان العزاء بالنسبة للبعض، ومنهم الأطفال في توفر جرعات الماء المخصصة لضيوف المنصة.