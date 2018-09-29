إنجاز ثلاثي لخيول الإمارات في نيوماركت

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

واصلت خيول الإمارات تألقها بمضمار نيوماركت، أمس.

حيث سجلت ثلاثية قوية، وأضاف «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي إنجازاً جديداً بانتزاعه لقب الشوط السادس «مخضرم جودلفين ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل «ليستد» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.32.62 دقيقة بفارق عنق عن «باراسانتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا.

وانتزع «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لقب شوط «شادويل جويل ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثانية بقيادة الفارس جيم كراولي مسجلاً زمناً قدره 1.36.89 دقيقة بفارق نصف طول عن «زعبيل برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا.

وحققت «بشاير» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم الفوز بلقب سباق «محرر بريتش روزماري ستيكس» للمهرات والأفراس لمسافة الميل «ليستد»، بقيادة الفارس أوسين مورفي مسجلاً زمناً قدره 1.37.33 دقيقة بفارق طولين عن «كوين أوف تايم» بقيادة هاري بنتلي.

واحتلت «مين أديشن» لسيف علي الكتبي المركز الثالث في سباق «شادويل روكفيل ستيكس» لمسافة 1400 متر للمهرات للفئة الثانية.

وحل «فيلورم» لجودلفين وصيفاً في الشوط الخامس «ديرنزتاون بريتش ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس وليم بيوك ، فيما جاء «استهداف» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة أوسين مورفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.