«النمور» يعمّق جراح «العميد»

المصدر: كلباء - علي الظاهري

واصل النصر سلسلة الهزائم بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي أمام مضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، لحساب الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ليسجل «العميد» أسوأ بداية في تاريخه دون أن يحصد أي نقطة في الجولات الأربع الماضية.

فيما دخل «النمور» التاريخ من أوسع أبوابه بعد استمرار انتفاضته محققاً أفضل بداية على مر مشاركاته في دوري المحترفين بحصد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية رغم تعثره في ضربة البداية أمام الوحدة.

وحملت جميع أهداف اللقاء الإمضاء الأول للاعبين بقمصان فرقهم هذا الموسم، حيث سجل لفريق اتحاد كلباء فلورنتين ماتي في الدقيقة الثانية وحسن خميس في الدقيقة 45، ومنصور البلوشي في الدقيقة 88، فيما سجل هدف النصر الفارو نيغريدو في الدقيقة 19.

بداية قوية

جاءت بداية المباراة قوية من أصحاب الأرض ترجمها اتحاد كلباء بتسجيل هدف مبكر في شباك النصر عن طريق اللاعب فلورنتين ماتي في الدقيقة 2 ليوقع أول أهدافه مع «النمور» منذ انضمامه إلى الفريق. وحاول النصر إدراك التعادل عبر شن العديد من الهجمات سدد في إحداها الفرنسي كاباي ليتصدى لها الحارس محمد البيرق، والذي تألق في إبعاد العديد من الكرات عن مرمى فريقه.

ونجح أفارو نيغريدو في توقيع أول أهدافه بقميص النصر وإعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد استلام عرضية مثالية من زميله جاسم يعقوب ويسكنها الشباك برأسه في الدقيقة 19. وألغى حكم المباراة عمار الجنيبي هدفاً للكولمبي تومي رييس محترف كلباء في الدقيقة 19 بسبب ارتكاب اللاعب خطأ.

واستمر سيناريو الهجمات المتبادلة بين الطرفين ليستثمر «النمور» إحدى الفرص في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، ويسجل حسن خميس هدف التقدم بعد متابعة كرة أبعدها الحارس محمد يوسف.

الشوط الثاني

وسعت كتيبة «النمور» إلى المحافظة على تفوقهم في الشوط الثاني من المباراة عبر غلق الثغرات الدفاعية أمام الضيوف، واللعب على المرتدات من أجل تعزيز تقدمهم لتثمر هجمة ناجحة في الدقيقة 87 عن إحراز هدف ثالث لكلباء بأقدام اللاعب منصور البلوشي الذي تلقى تمريرة مثالية من زميله حسن خميس.

وشهدت الفترة الثانية من اللقاء إجراء العديد من التبديلات، حيث دفع الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، باللاعب حمد الحمادي بدلاً من فلورنتين ماتي، وخالد الشحي بدلاً من وليد المازمي، فيما أشرك الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر، اللاعب سالم صالح بدلاً من جاسم يعقوب وراشد محمد عمر بدلاً من علي حسين، ومحمد العكبري بدلاً من خليفة مبارك.