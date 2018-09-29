«الزعيم» و«الملك».. العلامة الكاملة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

حلق فريقا الشارقة والعين في قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بالعلامة الكاملة «12 من 12»، من 4 مباريات، في ختام الجولة الرابعة للبطولة، وتفوق «الملك» على «الزعيم» بفارق الأهداف، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز الثالث «10 نقاط»، وتشارك الوحدة واتحاد كلباء في رصيد التسع نقاط.

ونجح العين أمس في مواصلة انتصاراته متغلباً على شباب الأهلي 2 - 1 باستاد هزاع بن زايد، وأنهى حامل اللقب الشوط الأول متقدماً بهدفي المصري حسين الشحات (ق 41)، ومحمد عبد الرحمن، (ق 47)، في حين أنهى شباب الأهلي الشوط بصفوف ناقصة بعد طرد لاعبه حسن إبراهيم بسبب سوء السلوك الذي بدر منه نحو لاعب العين البرازيلي كايو لوكاس عندما قام بالبصق عليه (ق 45).

وفي الشوط الثاني ورغم النقص في صفوفه، إلا أن شباب الأهلي ضاعف جهوده وضغط بقوة حتى نجح في تقليص الفارق عن طريق البديل لوفانور دي سوسا من تسديدة قوية، وخدعت الكرة الحارس خالد عيسي ودخلت المرمى (ق 65)، لتنتهى المباراة بفوز العين بهدفين مقابل هدف، وتجمّد رصيد شباب الأهلي عند 3 نقاط.

وبهذا الفوز حقق العين انتصاره رقم 11، على شباب الأهلي مقابل 5 انتصارات للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي في عهد الاحتراف، والتي بلغت بلقاء أمس 21 مباراة، في حين حضر التعادل بينهما 5 مرات.

وواصل الشارقة انطلاقته القوية محققاً انتصاره الرابع على التوالي متغلباً على الفجيرة 3 -0، فيما فجّر اتحاد كلباء مفاجأة من العيار الثقيل، وحصد 3 نقاط غالية على حساب النصر وتغلب عليه 3 - 1.