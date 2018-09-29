الوصل يجهز ليما للقاء اتحاد جدة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يؤدي فريق الكرة بنادي الوصل حصته التدريبية الأساسية في السابعة إلا ربعاً مساء اليوم، على ملعبه، استعداداً لملاقاة اتحاد جدة غداً في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

ويشارك في المران المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الموقوف ثلاث مباريات محلياً، حيث يحق له المشاركة في كأس زايد، بينما يغيب عن تشكيلة «الإمبراطور» المدافع الكوري أون بان سوك لعدم قيده في البطولة، ويسعى الجهاز الفني إلى تحضير البديل المناسب.

ويسعى الوصل إلى التأهل إلى دور الـ 16 والحفاظ على مكاسبه من النتيجة الإيجابية التي حققها في لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب «الجوهرة» بمدينة جدة السعودية، بالتعادل مع اتحاد جدة 1 - 1.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً، حيث تقام المباراة على ملعبه، ولقي هاشتاق «الأحد في زعبيل» تفاعلاً كبيراً من قبل محبي الذهب، حيث أكدت أعداد كبيرة من الجماهير حرصها على الحضور لمدرجات زعبيل دعماً لـ«الإمبراطور» الذي يتطلع إلى التأهل لدور الـ16، ما يشكل قوة دفع مهمة لفريق الوصل.

تذاكر

وتسهيلاً على الجمهور أعلنت إدارة نادي الوصل توفير تذاكر الدرجة الثانية مجاناً لحاملي البطاقات الموسمية، وتوفير تذاكر الدرجة الأولى يمين والـ VIP والـ VVIP بنصف الثمن فقط لحاملي البطاقات الموسمية، على أن تخصص منطقة يسار المنصة للعائلات، وأعلنت عن توافر تذاكر المباراة في متجر النادي.

وصول

من ناحية أخرى وصلت عصر أمس عبر مطار دبي بعثة فريق اتحاد جدة السعودي إلى دبي برئاسة خميس الزهراني عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم، استعدادا لملاقاة الوصل غداً في إياب دور الـ32 لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، وأدى الفريق فور وصوله حصة تدريبية على الملعب الفرعي بنادي الوصل، ويختتم الفريق تدريباته في الثامنة مساء اليوم على ملعب المباراة.

واستقبل البعثة محمد علي العامري عضو مجلس إدارة نادي الوصل المدير التنفيذي، وسعيد عبد الله الكتبي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مير أميري عضو شركة الوصل للاستثمار، وفهد محمد مدير العلاقات العامة، وجمعة الشامسي المسؤول الأمني، وأحمد البلوشي مدير المكتب الإعلامي.

واستبق بعثة اتحاد جدة عبد الله كبوها عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أمين الصندوق الذي وصل أول أمس لترتيب وصول البعثة، بينما تواجد لحظة وصول البعثة خالد العلواني مدير العلاقات العامة للفريق الأول لكرة القدم.

وضمت قائمة بعثة فريق الاتحاد اللاعبين: عساف القرني، راكان النجار، أمين بخاري، حراس المرمى، وعون البيشي، أحمد عسيري، زياد الصحفي، عمار الدحيم، منصور الحربي، محمد ريمان، حسن معاذ، طارق عبد الله في خط الدفاع، جمال باجندوح، كريم الأحمدي.

خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، جوناس، رومارينهو، عبد الرحمن الغامدي، جابر عيسى، علي الزقعان، في خط الوسط، عبد العزيز العرياني، اليكساندر بيزتش، في الهجوم. ويخوض «الإمبراطور» مواجهة مهمة أمام ضيفه اتحاد جدة في الثامنة من مساء الغد على ملعب نادي الوصل.

مؤتمر

يعقد اليوم المؤتمر الصحافي للمدربين للإجابة عن أسئلة الإعلاميين حول استعدادات الفريقين للمباراة.