الملك يروّض الذئاب

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

واصل فريق الشارقة تصدره دوري الخليج العربي لكرة القدم بالنقطة 12 بفوزه أمس على فريق الفجيرة بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها ويلتون «4» وايغور «47 و 60»، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ملعب استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري .

وفي الدقيقة الرابعة كانت البداية الناجحة لفريق الشارقة عبر الهدف المبكر الذي سجله قناص الفريق ويلتون سواريز، مستفيداً من رأسية سيف راشد المتقنة التي حوّلها بذكاء مدهش كهدف شرقاوي أول وكان له تأثيرات معنوية ودفعات قوية للفريق الذي سيطر بالكامل على مجريات اللعب وسط، ونال ركنيتين بعد الهدف كاد أن يسجل منهما الشارقة هدفه الثاني في الدقيقة السادسة والسابعة.

وكان تأثير الهدف الشرقاوي المبكر سلبياً على لاعبي فريق الفجيرة الذين تراجعوا للخلف في حالة دفاعية مستميتة عن مرماهم بدلاً عن التحرك للأمام بحثاً عن هدف تعادلي مبكر، وهو الأمر الذي أراح دفاع الشارقة وساهم في تواصل أدائه الهجومي بحثاً عن هدف ثانٍ يعزز به من موقفه في المواجهة التي يبحث فيها عن صدارة الترتيب العام.

صحوة فجراوية

وفي منتصف الشوط الأول تحرك فريق الفجيرة، وبدا في مقاسمة فريق الشارقة الهجمات والتحركات الإيجابية بعد أن تخلى عن أسلوبه الدفاعي المطلق، فضلاً عن تخلّصه من صدمة الهدف المبكر الذي أفقد لاعبي الفجيرة توازنهم.

لكن كانت هجمات الشارقة هي الأكثر خطورة خاصة الكرات المرتدة التي يقودها لاعب الشارقة ايغور مع سيف راشد الذي كان متناغماً مع ويلتون ومنديز وايغور في منطقة المناورة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من شوط اللعب الأول نجح لاعب الشارقة ايغور في إضافة هدف الشارقة الثاني من قذيفة صاروخية في سقف مرمي الفجيرة معلناً بها تميّزه الكامل في الشوط الأول، وتقدمه بهدفين دون مقابل.

وواصل فريق الشارقة تميّزه وسيطرته الكاملة على مجريات الملعب في الشوط الثاني بفضل ترابط خطوطه وتميّز خط الوسط والثلاثي سيف راشد ايغور ومنديز في الربط بين الدفاع والهجوم، وهو الأمر الذي أسهم في تحكّم فريق الشارقة على مجريات اللعب بالكامل، وكاد ايغور في الدقيقة 53 أن يضيف هدف الشارقة الثالث بعدما توغل بنجاح.

هدف ثالث

ونجح ايغور كورنادو في الدقيقة 60 من إضافة هدف الشارقة الثالث بعد مجهود جبار من اللاعب سيف راشد الذي توغل بالكرة قاطعاً نصف الملعب بسرعة، ومرر كرة عرضية رائعة ترجمها ايغور بسهولة هدفاً شرقاوياً ثالثاً.

وأهدر لاعب الفجيرة فرنادو ركلة جزاء نالها الفريق في الدقيقة 77 ارتكبها حارس الشارقة عادل الحوسني مع اللاعب إبراهيم خميس، ونال على إثرها إنذاراً بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «الفار»، لتنتهي المواجهة بفوز الشارقة بثلاثية نظيفة يتصدر بها الدوري بالعلامة الكاملة .

بر الوالدين

تحت شعار «بر الوالدين»، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين استضاف نادي الشارقة لكرة القدم عدداً من المسنين من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين لحضور مباراة الشارقة والفجيرة ضمن مباريات الأسبوع الرابع لدوري الخليج العربي.

وكان في استقبال الوفد عند المدرج محسن مصبح رئيس مجلس الإدارة الذي قدم لهم الهدايا ورحب بهم في الاستاد في حين استقبلتهم الجماهير بالأهازيج ، وكان ضمن الوفد المشجع الشرقاوي الكبير إبراهيم الشيمه.

سواريز يرفض التخلي عن سباق هدّافي الدوري

رفض هدّاف الشارقة المميز البرازيلي ويلتون سواريز التخلي عن مواصلة أن يكون رقماً صعباً في قائمة هدّافي دوري الخليج العربي ومواصلته هزّ الشباك والتميز مع التوب فايف في قائمة هدّافي الدوري، حيث كانت بصمته واضحة في مواجهة أمس أمام الفجيرة، وسجل هدف الشارقة الأول الذي كان فاتحة شهية لفريقه.

وظل ويلتون سواريز يواصل تميزه في تسجيل الأهداف رغم تأكيده لـ«البيان الرياضي» أن التسجيل ليس أولوية لديه بقدر ما أنه يبحث عن النتائج الجيدة لفريقه وحصد النقاط بغض النظر عن من يسجل للفريق.

لكنه بحسه التهديفي ومتابعته الجيدة لكرات زملائه خاصة المرتدة أمام المرمي يسهل من مهمته في تسجيل الأهداف، فضلاً عن تعاونه مع زملائه، وهو الأمر الذي جعله محل إشادة وتقدير الجماهير وزملائه. الشارقة - البيان الرياضي

حضور جماهيري شرقاوي منظم ومؤثر

نجحت إدارة مجلس الشارقة لكرة القدم بقراراتها التفاعلية مع جماهير الملك الشرقاوي في استقطاب حضور جماهيري مميز ومنظم وكان له تأثيراته الإيجابية في مواجهة أول من أمس أمام الفجيرة، حيث اختلف شكل الحضور عن المواجهات السابقة، إذ حضرت الفرقة الموسيقية الشرقاوية باكراً وكانت في قيادة الجماهير الغفيرة التي تفاعلت مع اللاعبين الذين قدموا مستويات رائعة منذ صافرة البداية.

فضلاً عن تحية رائعة من اللاعبين للجمهور الكبير قبل وبعد المباراة، في لمسة وفاء وعرفان لما ظل يقدمه الجمهور الشرقاوي من دعم ومساندة، حيث كان الجمهور متواجداً بكثافة في المواجهة الماضية بملعب شباب الأهلي بالعوير، وهو الأمر الذي دعا مجلس إدارة نادي الشارقة إلى التكفل بتذاكر جمهور النادي أمس وكان الدخول مجاناً. الشارقة - البيان الرياضي