العين يكسب شباب الأهلي بثنائية

المصدر: العين: طلحة عبدالله

تابع العين انتصاراته بدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه مساء اليوم على ضيفه شباب الأهلي 2-1، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وبهذا الفوز رفع الزعيم رصيده إلى (12 نقطة) في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر، بينما بقى شباب الأهلي في رصيد (3 نقاط).

وكان حامل اللقب أنهى شوط اللعب الأول متقدا بهدفين سجلهما كل من المصري حسين الشحات ( ق 41)، ومحمد عبد الرحمن (ق 54+ 2)، في حين تضاعفت متاعب شباب الأهلي في هذا الشوط بطرد لاعبه حسن إبراهيم لسوء السلوك بعد أن قام بالبصق على لاعب العين البرازيلي كايو لوكاس (ق 45)،.

وفي شوط اللعب الثاني وعلى الرغم من النقص في صفوفه، إلا أن شباب الأهلي ضاعف جهوده ونجح في تقليص الفارق بعد أن سجل له البديل لوفانور دي سوسا هدفا رائعا من تسديدة قوية ( ق 65).

وحقق العين فوزه رقم 11، على شباب الأهلي مقابل 5، انتصارات للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي في عهد الاحتراف، البالغة بلقاء اليوم 21 مباراة، في حين حضر التعادل بينهما في 5 مناسبات