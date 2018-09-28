«الفار» في كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عزمه على الاستفادة من التقدم التكنولوجي لصالح تطوير كرة القدم في آسيا،.

حيث يخطط الاتحاد القاري للعبة تطبيق نظام الفيديو المساعد (VAR) خلال نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وذلك قبل 100 يوم فقط على انطلاق البطولة الأهم للاتحاد الآسيوي.

وعقب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم والتشاور مع قسم المسابقات والحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «الفار» في كأس آسيا والتي تنطلق في دولة الإمارات خلال شهر يناير المقبل، في انتظار التأكيد النهائي على تواجد جميع الاستعدادات اللازمة.

ومن جانبه، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «تعتزم كرة القدم الآسيوية على الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة ونحن نتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال أهم بطولات الاتحاد الآسيوي، في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019». وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي:

«تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان من الواضح للجميع أن هناك حاجة كبيرة لتدريب الحكام والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة».