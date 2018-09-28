اللجنة العليا تعلن بدء العد التنازلي لكأس آسيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس آسيا «الإمارات 2019» بدء العد التنازلي بـ 100 يوم على موعد انطلاق البطولة التي تقام في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير عام 2019 بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس الأمم الآسيوية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي بحضور داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعارف العواني رئيس المكتب التنفيذي، مدير البطولة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المحترفين، ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وسفير البطولة نجم الكرة الآسيوية والعربية والسعودية السابق ماجد عبدالله، إضافة إلى ممثلي المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة.

وأطلق داتو ويندسور جون وعارف العواني ساعة العد التنازلي التي تم تدشينها بمدينة زايد الرياضية، وتحديداً بشارع الخليج العربي إيذاناً بتبقي 100 يوم على البطولة.

ثقة

وأكد داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثقته في تنظيم الإمارات بطولة استثنائية من كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها العام المقبل، معرباً عن سعادته ببدء العد التنازلي لانطلاق البطولة وتبقي 100 يوم على ضربة البداية.

وقال: «تعد هذه اللحظة خطوة بارزة في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة الأكبر والأهم على روزنامة الاتحاد الآسيوي، ليس فقط لنطاقها وحجم المنتخبات المشاركة، بل في تأثيرها الذي نتوقع أن يمتد إلى جميع أنحاء العالم».

وأضاف الأمين العام للاتحاد الآسيوي: «تشكل هذه البطولة منعطفاً تاريخياً في مسيرة الكرة الآسيوية، من خلال توسيع نطاق المنتخبات المشاركة، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، في خطوة تعد بمزيد من الإثارة والتشويق للارتقاء بالمستويات في القارة الصفراء، وبما يدعم طموحاتنا بالوصول بالكرة الآسيوية إلى مكانتها المستحقة على ساحة كرة القدم العالمية».

وأشار إلى أن اللجنة العليا المحلية المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسير على الطريق الصحيح، قائلاً:

«نحن سعداء بما تحقق حتى الآن فيما يتعلق باستعدادات الإمارات لاستضافة البطولة التي تعد استثنائية كونها الأكبر على مستوى القارة، والأولى التي يتم تنظيمها بمشاركة 24 منتخباً، ونحن على ثقة بأن الإمارات ستخرج حدثاً تاريخياً، خصوصاً أن الإمارات ليست غريبة على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وتقديم بطولة مميزة أمر طبيعي للإمارات، والاتحاد الآسيوي يتابع باستمرار مع اللجنة المحلية المنظمة مراحل التحضيرات للبطولة التي تسير بشكل جيد للغاية».

وأوضح أن المميز في البطولة المقبلة أنها لأول مرة ستشهد تخصيص جوائز مالية للمنتخبات المشاركة والفرق الفائزة بعدما رصد الاتحاد الآسيوي 15 مليون دولار جوائز البطولة، وهي بلا شك مرحلة جديدة في البطولات الآسيوية بعد أن كانت من دون جوائز مالية حتى البطولة الأخيرة في عام 2015، إضافة إلى كأس جديدة تصمم لأول مرة، ما يؤكد أننا أمام بطولة ستكون الأكبر في تاريخ الكرة الآسيوية.

سعادة

من جهته أعرب عارف العواني رئيس المكتب التنفيذي، مدير البطولة، عن سعادته ببدء العد التنازلي للبطولة وانطلاق الساعة الرقمية التي تشير إلى بدء العد التنازلي اعتباراً من الثامنة مساء أمس الخميس.

وقال: «نرحب بوجود ممثلي جميع المنتخبات المشاركة في البطولة لحفل إطلاق ساعة العد التنازلي وتبقي 100 يوم على موعد انطلاقها، وقد تم إطلاع ممثلي المنتخبات المشاركة على جميع الخطوات التنظيمية واستمعنا إليهم من خلال ورشة العمل التي تم عقدها بحضورهم جميعاً لكل متطلباتهم.

وتم دراسة الملف التنظيمي كاملاً، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة بعد شهر من الآن باستلام جميع الملاعب التي ستقام عليها منافسات البطولة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وجميعها جاهزة تماماً».

وأضاف:«نبدأ اليوم العد التنازلي للبطولة، والآن نضع اللمسات الأخيرة لكي تتمكن جميع الجماهير بعد 100 يوم من الاستمتاع بالبطولة، وكأنهم في وطنهم، وتحقيق الهدف الرئيس للبطولة وتوحيد المجتمعات الآسيوية على أرض الإمارات، ويعد هذا اليوم محطة جديدة في رحلة البطولة».

حرص واعتزاز

قال محمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «نحن فخورون بتنظيم هذا الحدث الكبير، وحرص ممثلي المنتخبات المشاركة على التواجد في الحفل، ونتمنى أن يكون بدء العد التنازلي على موعد انطلاق البطولة فألاً حسناً على منتخبنا الوطني».

وأضاف: «الترتيبات المتعلقة بتنظيم البطولة شارفت على الانتهاء وتم إطلاع ممثلي المنتخبات المشاركة من خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها لهذا الغرض على جميع التفاصيل الدقيقة في العملية التنظيمية، إضافة إلى تنظيم زيارة لوفود المنتخبات المشاركة للملاعب المستضيفة للبطولة ومقرات الإقامة وكل المرافق التي خصصتها اللجنة العليا المحلية المنظمة».

ماجد عبد الله: واثقون بتنظيم الإمارات بطولة تاريخية

أكد ماجد عبد الله، أسطورة الكرة السعودية ونجم الكرة العربية والآسيوية السابق، ثقته بقدرة الإمارات على تنظيم بطولة هي الأفضل والأضخم في تاريخ نهائيات كأس الأمم الآسيوية، خاصة أن الإمارات نجحت من خلال تجاربها السابقة في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وهو ما يؤكد أننا أمام بطولة رائعة على مستوى الكرة الآسيوية.

وقال إن «التحضيرات التي رأيناها حتى الآن تؤكد أن الإمارات قادرة على تنظيم البطولة من الآن بفضل العمل الذي يسير بوتيرة متسارعة، خصوصاً أن الإمارات لا تمتلك الملاعب الجاهزة فقط، وإنما المرافق كافة التي تحتاج إليها البطولة».

وأضاف: «لا يوجد أدنى شك لدينا في أن البطولة ناجحة من قبل أن تبدأ، وهو ما عهدناه من الإمارات».

ورشة عمل للمنتخبات الـ 24

بدأت اللجنة العليا المنظمة لكأس آسيا «الإمارات 2019» ورشة العمل للمنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة.

وذلك خلال زيارة ممثلي المنتخبات الآسيوية للإمارات، إذ انطلقت ورشة العمل أمس، وتستمر لمدة يومين بهدف تعريف المنتخبات بكل ما يتعلق بالبطولة، إضافة إلى زيارات ميدانية لملاعب البطولة في المدن الأربع المستضيفة، وهي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، فضلاً عن مقرات الإقامة.

ومن المنتظر أن يبدأ الوفد الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارته الرسمية للملاعب ومرافق البطولة اعتباراً من يوم غد السبت للوقوف على مدى جاهزية الملاعب للبطولة.