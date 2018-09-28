«الأبيض الشاب» يتدارك السلبيات قبل «الآسيوية»

المصدر: دبي-العوضي النمر

يكثف منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة استعداداته في معسكره الداخلي المقام في مقر اتحاد الكرة بدبي، حيث يقوم الجهاز الفني بالعمل على تدارك سلبيات تجربتي العراق.

خاصة في الشق الهجومي، حيث يعاني الفريق من عدم فاعلية اللمسة الأخيرة، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وعلى ملعب ذياب عوانة بالخوانيج، يؤدى الأبيض الشاب حصصه التدريبية بروح عالية، تحت إشراف المدرب لودفيك باتيللي وجهازه المعاون، حيث شملت على تدريبات اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية والفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل مشاركتهم في نهائيات كأس آسيا،.

حيث يسعي الجهاز الفني إلى تدارك سلبيات وديتي العراق التي انتهت الأولى بالخسارة بالثلاثة، والتعادل سلبياً في الثانية، حيث وقف المدرب على مستوى جميع لاعبي الفريق، ما يؤهله للاختيار السليم للقائمة التي ستشارك في نهائيات جاكرتا.

احتكاك جيد

وعن تقييمه لأداء الأبيض الشاب، بعد تجربتي العراق، يقول المدرب لودفيك باتيللي: نعلم أن المنتخب العراقي يضم نخبة من اللاعبين المميزين، ونحن استفدنا من لقائه ودياً مرتين، من خلال الاحتكاك القوي واكتساب مزيد من الخبرات في كيفية التعامل مع مثل هذه المنتخبات القوية، التي تتمتع بالسرعة والبنية الجسمانية القوية للاعبين.

وعن المردود المتحصل من المشاركة في بطولة تايلاند الودية للشباب والمباريات الودية السابقة، أضاف باتيللي:

كانت تجارب مفيدة جداً واستطعنا إشراك كل اللاعبين في المباريات التي لعبناها، ومن الجيد أن نخوض أجواء المنافسات والبطولات حتى وإن كانت ودية قبل الدخول في معترك المنافسات الرسمية لأن ذلك يساعد كثيراً على تهيئة اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للبطولة، لافتاً أنه لا يكترث كثيراً إلى نتائج المواجهات الودية ولكن الحصيلة الإيجابية لها أثر إيجابي على نفسية الفريق بشكل عام وخاصة اللاعبين.

اللمسة الأخيرة

وقال باتيللي إنه لمس، خلال التجارب الماضية أن المنتخب يعاني من اللمسة الهجومية الأخيرة، فنحن نستحوذ على الكرة ونؤدي بشكل طيب، ولكن لدينا بطء في الأداء، ونفتقد الإيجابية في ترجمة الفرص التي تسنح إلى أهداف.

لذلك علينا بالعمل الجاد خلال الأيام المقبلة لتدارك تلك السلبية، مع ضرورة تحلي اللاعبين بمزيد من القتال داخل الملعب من أجل أن تظهر سيطرتهم وتؤتي بثمارها من خلال تسجيل الأهداف، التي تعتبر عاملاً مهماً لتحقيق الفوز.

وعن قائمة الفريق التي ستخوض النهائيات يقول المدرب لودفيك باتيللي: عملت مع 28 لاعباً في بداية التحضير خلال مايو الماضي، والآن لدي 24 لاعباً، وسيتم اختيار وتسجيل 23 لاعباً للسفر إلى ماليزيا، وأعتقد أن تشكيلة الفريق الأساسية أصبحت واضحة أمامي، وخلال العمل في الأيام المتبقية على انطلاقة البطولة سوف نستقر على التشكيلة المثالية.

قتال

طالب باتيللي مدرب الأبيض الشاب لاعبيه قبل المشاركة الآسيوية، بضرورة القتال داخل الملعب، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة الفريق خلال المشاركة الآسيوية المقبلة.