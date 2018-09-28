العين وشباب الأهلي..قمة الرابعة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، إيهاب زهدي

يستضيف العين في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، غريمه فريق نادي شباب الأهلي في قمة الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

حيث ينشد الفريقان الكبيران نقاط المباراة الثلاث من أجل خدمة أهدافهما بالموسم والمنافسة بقوة على اللقب، ويتطلع الفريق البنفسجي لمتابعة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

وقد أكمل الفريق تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي عمد للتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً بإخضاعهم لتمارين واختبارات فنية متنوعة قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

وأكد مدرب العين خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أول من أمس، للكشف عن استعداداته فريقه لمواجهة اليوم، رغبة العين في متابعة النتائج القوية وقال: إن شعارهم هو تحقيق الفوز في جميع المباريات مع الاحترام للمنافسين وقال: يتوجب علينا العمل بجد من أجل الظهور المشرف في مباراة الليلة، وتحقيق النتيجة التي تسعد جماهيرنا ونحصد بموجبها النقاط الثلاث.

استراتيجية

وواصل زوران: لدينا استراتيجية واضحة وهي الفوز دائماً بغض النظر عن اسم المنافس وموقعه وظروفه في جدول الترتيب وبالنسبة لنا فجميع المباريات التي نخوضها في أية منافسة هي مهمة وكبيرة وقوية، وتتطلب منا مضاعفة الجهود والتركيز داخل أرضية ملعب المباراة.

ولا ننظر لقوة أو ضعف المنافس لنا، لأن الحصيلة في النهاية هي نقاط ثلاث، غير أن الفوز على ملعبنا أمام فرق قوية ومرشحة للمنافسة على اللقب يعزز دوافعنا، ويجعلنا أقرب لأهدافنا المطلوبة.

مهمة

وأضاف: صفوفنا مكتملة ولا توجد لدينا غيابات، وندرك تماماً أن المهمة أمام شباب الأهلي، لن تكون سهلة ولكن ثقتي كبيرة بجميع لاعبي فريقي، وأعلم أنهم يعرفون جيداً ما المطلوب منهم في كل مواجهة وهم دائماً يشعرون أنهم أمام تحد قوي ومهم، ولذلك يعملون على بذل الجهود بالصورة المطلوب داخل أرضية الملعب من أجل الانتصار والحصول على النقاط الثلاث.

وأوضح المدرب الكرواتي، أن فريقه مهيأ لتحقيق الفوز اليوم في ظل اعتدال الأجواء ليلاً وبذلك لا توجد أعذار للاعبين خصوصاً أنهم سيلعبون في مدينة العين حيث لا توجد رطوبة كما أنهم وسط جمهورهم، والعين يظهر الاحترام لكل خصومه في الميدان، ويتطلع لتقديم أفضل ما لديه ويدخل كل مباراة بشعار الفوز.

مواجهة

من جانبه، يدخل شباب الأهلي مواجهة الليلة، محتلاً للمركز الثامن وبرصيد 3 نقاط، حصل عليها من الفوز على مستضيفه عجمان 3-1 في الجولة الثانية، فيما خسر 4-5 من الجزيرة في الجولة الأولى، و1-2 من الشارقة في الجولة الثالثة الأخيرة، والغريب أن المباراتين اللتين خسرهما شباب الأهلي، كانت على ملعبه وبين جماهيره.

تنظر جماهير شباب الأهلي، وإدارة النادي، بمزيد من الأهمية لمواجهة العين، ويؤكدون أنها لا تقبل الخسارة لفريقهم، لأن ذلك يعني الوداع المبكر للمنافسة على درع دوري الخليج العربي، فيما تتردد أنباء، أنه حال الخسارة، فسيتم إنهاء تعاقد سييرا بالتراضي، والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال فترة توقف الدوري لظروف معسكر المنتخب الأول.

الجاهزية والحظوظ

أكد التشيلي خوزيه لويس سييرا مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض اللقاء، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، واصل تحضيراته بقوة بعد مباراة الجولة الثالثة أمام الشارقة، وواصفاً مباراة الليلة بالصعبة، خاصة أنها في مواجهة العين حامل اللقب، وعلى أرضه ووسط جماهيره، متمنياً أن يتمكن من العودة بنتيجة إيجابية، حتى يتقدم الفريق في الترتيب، ويبقي على حظوظه في المنافسة مع فرق المقدمة.

تطرق سييرا بالحديث عن منافسه العين، قائلاً: «العين يعتبر من الفرق القوية التي قدمت مستويات متميزة خلال الجولات الثلاث السابقة، بدليل حصوله على العلامة الكاملة، عقب فوزه في ثلاث مباريات متتالية، وأدرك أن صاحب الأرض سيدخل المباراة، وهو يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية اللقاء، ويلزمنا بمزيد من الجهد والتركيز».

عزا سييرا التغييرات التي يجريها على تشكيلة الفريق، إلى طبيعة المباريات التي تختلف من واحدة إلى الأخرى، مبيناً أنه دائماً ما يقرر الدفع باللاعب الأكثر جاهزية والأنسب للطريقة والاستراتيجية الفنية المرسومة لكل مباراة، مشدداً على أن الجهاز الفني يحرص على تجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتوفير خيارات وبدائل أكثر، لافتاً إلى أن الغيابات والإصابات دائماً تحدث في كرة القدم، ويجب التحسب لها.

شيوتاني: مباراة صعبة

أكد الياباني، تسوكاسا شيوتاني، لاعب فريق نادي العين، جاهزيته وزملائه بالفريق لمواجهة شباب الأهلي اليوم، وقال إنهم يتطلعون لمتابعة النتائج الإيجابية مع إدراكهم أن المباراة لن تكون سهلة، ولكنهم عازمون على حصد النقاط الثلاث خصوصاً أنهم سيلعبون بأرضهم ووسط جمهورهم، وهو الأمر الذي يتطلب منهم مضاعفة الجهود والتركيز بقوة داخل ملعب المباراة.

وقلل اللاعب الياباني من تأثير الطقس الحار على أداء اللاعبين، وقال: عامل الطقس يقع على الفريقين وعلى اللاعب أن يوزع جهوده بتوازن خلال المواجهة حتى لا يفقد طاقته بسرعة، وبالنسبة لنا فعلينا التعامل مع الظروف المحيطة بيقظة من أجل تحقيق الانتصارات، لافتاً إلى أن العين يلعب اليوم بأرضه ووسط جمهوره وهو مطالب بتحقيق الفوز. العين - البيان الرياضي

إسماعيل خالد: مواجهة مهمة

أكد إسماعيل خالد لاعب شباب الأهلي، حرص اللاعبين على بذل كل الجهد، من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، وتمنى أن تكون مواجهة العين الليلة، الانطلاقة الحقيقية للفريق في دوري الخليج العربي. مشيراً إلى أن شباب الأهلي، استعد بشكل جيد لمباراة العين، مؤكداً أن تلك المباراة تعتبر واحدة من المواجهات المهمة، لأنها تجمع شباب الأهلي بأحد الفرق التي تنافس على المراكز المتقدمة في ترتيب الدوري.

كما أكد الروح المعنوية العالية للاعبي شباب الأهلي، ورغبتهم القوية في تحقيق النتائج الإيجابية التي تسعد جماهيرهم، وتعيدهم إلى منصات التتويج في الموسم الحالي.دبي- البيان الرياضي