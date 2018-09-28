النصر وشباب الأهلي والحصن والظفرة إلى نصف نهائي كأس الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت نتائج الجولة الختامية للدور التمهيدي من النسخة العاشرة لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، عن هوية أطراف المربع الذهبي.

حيث تأهل كل من النصر وشباب الأهلي ودبا الحصن والظفرة، إلى الدور قبل النهائي، لتواصل رحلة التنافس على اللقب، حيث تغلب في الجولة الأخيرة، فريق النصر على دبا الحصن حامل اللقب بأرضه ووسط جمهوره في المنطقة الشرقية 2-صفر، ويتأهلان سوياً عن المجموعة الثانية، فيما تأهل فريق شباب الأهلي بطلاً للمجموعة الأولى، بعد تغلبه على منتخب الشباب 8-3.

كما تغلب اتحاد كلباء على البطائح 1- صفر، وفاز خورفكان على مليحة 4-2 في لقاءين تحصيل حاصل، خارج دائرة المنافسة، وحجز فريق الظفرة المقعد الثاني من تلك المجموعة في نصف النهائي.

لقاءات حاسمة

وسيلتقي شباب الأهلي مع دبا الحصن ثاني المجموعة الثانية وسيواجه فريق النصر بطل المجموعة الثانية فريق الظفرة ثاني المجموعة الأولى ووصيف النسخة الماضية وتلعب المباراتان يوم الاثنين المقبل على صالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، في الممزر.

وستكون المباراة النهائية يوم الخميس القادم، وكان اتحاد كلباء الحصان الأسود في الأدوار التمهيدية وخرج بسبب المواجهات المباشرة بينه وبين الظفرة وشباب الأهلي بعد أن تساوت الفرق الثلاثة بـ 9 نقاط.

مشاركة المنتخب الشاب

وشهدت البطولة لأول مرة مشاركة منتخب الشباب الذي يتأهب لتمثيل الدولة في بطولة الجامعات العربية بأبوظبي ضمن الاحتفالات بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تعتبر محطة مهمة لمنتخب الشباب لتمثيل الدولة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الشباب التي من المنتظر أن تستضيفها الدولة أيضاً في نوفمبر القادم، ورغم خسارة المنتخب لجميع مبارياته في الدور التمهيدي، إلا انه خرج بالعديد من المكاسب الفنية.