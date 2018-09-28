الشارقة والفجيرة..لقاء التحدي

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم، الفجيرة - محمد فضل

يستضيف فريق الشارقة على ملعب استاد خالد بن محمد في الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم، فريق الفجيرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، في مواجهة تعتبر تحدياً كبيراً للفريقين لتقارب المستويات والتطلعات في الدوري.

حيث يعمل الفجيرة على مواصلة انتصاراته وتحسين موقعه في الترتيب العام للدوري، فيما يخوض فريق الشارقة مباراته اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، واستعد جدياً لمواجهة اليوم تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري، الذي عمل على معالجة كافة السلبيات التي صاحبت أداء الفريق في الجولة الماضية أمام فريق الأهلي.

مباراة قوية

وكشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري عن استعدادات فريقه، متوقعاً مباراة قوية من جانبهم، لافتاً إلى القوة الهجومية الكبيرة التي يتميز بها الفريق وتعززت بالتعاقدات الأخيرة.

وعبر العنبري عن ارتياحه لمستوى الاستعداد وقال: «استعدادات الفريق جيدة لمباراة اليوم، التي سنواجه فيها فريقاً لم يخسر إلا لقاء واحداً منذ بداية الدوري»، وأضاف «الفجيرة قام بتغييرات في صفوف الفريق باستقطاب أجانب جدد، ونتوقع مواجهة منافس صعب والمهم المحافظة على التوازن في خطوطنا خلال المباراة، قدمنا نتائج إيجابية في السابق ونطمح لاستمرار سلسلة الانتصارات.

وكشف العنبري عن غياب المدافع محمد الشحي عن صفوف الفريق للمباراة بسبب الإصابة وهو الغائب الوحيد. وعن رؤيتهم كفريق وجهاز فني للمباريات شدد المدرب على احترامهم للفجيرة وجميع المنافسين، وقال: نحترم جميع المنافسين ونؤكد دائماً على اللاعبين بهذا الخصوص والمباراة لن تكون سهلة ونتيجتها مهمة بالنسبة لنا وتعزز موقعنا مع فرق المقدمة.

نتيجة إيجابية

وبنشوة فوزه الأخير على البرتقالي يتطلع الفجيرة إلى العودة من الإمارة الباسمة بنتيجة إيجابية، أقلها التعادل إن لم يكن الفوز، وسيستعيد الفجيرة جهود لاعبه محمد خلفان الذي أصيب أمام الجزيرة في الجولة الثانية، كما دعم الذئاب صفوفهم بصفقة قوية بعد كسب إعارة البرازيلي مينديز القادم من الوصل .

والذي حل خلفاً للكوري لي، ويمتلك الفجيرة أربع نقاط محتلاً بها المركز السابع بعد التعادل أمام بني ياس والفوز على عجمان فضلاً عن خسارة الفريق أمام الجزيرة في الجولة الثانية من المسابقة.

وقام الجهاز الفني بتصويب الأخطاء التي حدثت أمام البرتقالي، وحظيت تدريبات الذئاب باهتمام كبير من قبل قيادات مجلس الإدارة، الذين طالبوا نجوم الفريق بمواصلة العروض الجيدة وتحقيق النتيجة المنتظرة من قبل الجماهير.

إعجاب بالملك

ووصف التشيكي ايفان هاشيك مدرب الفجيرة مباراة اليوم أمام الشارقة بالصعبة، خصوصاً أن الفريق المضيف يقدم حتى الآن موسماً متميزاً، ويمتلك لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عال، ودائماً ما تعجبني طريقة لعبهم في الدوري، مشيراً إلى الارتياح الذي أحدثه فوز الفجيرة الأول على عجمان الذي سيحفزهم لتقديم الأفضل.

وقال رفعنا شعار الفوز أمام الشارقة وسنقاتل للحصول على العلامة الكاملة، مبدياً ارتياحه بعودة المصابين ونسعى بالتأكيد للعودة من الإمارة الباسمة بابتسامه عريضة، على الرغم من صعوبة الفريق المضيف.

وقال أتوقع مباراة صعبة ومثيرة في نفس الوقت، وأن ثقته كبيرة في لاعبي فريقه، وقمت بوضع الخطة المناسبة التي تمكننا من تحجيم خطورة أبرز لاعبي الشارقة في الخط الأمامي، وأتمنى أن يكون تركيز لاعبي الفريق عالياً وأن يكون حضورهم الذهني طوال الـ 90 دقيقة.

معنويات وحافز

واعتبر هاشيك تحقيق الفجيرة لنتيجة إيجابية أمام عجمان ستمنح الفريق معنويات جديدة وتحفز اللاعبين على مواصلة مشوار التألق. وفيما يتعلق بمشاركة الوافد الجديد البرازيلي مينديز قال هاشيك، النجم البرازيلي انضم للتمارين قبيل أيام وسيرى أمر مشاركته حتى اللحظات الأخيرة لانطلاقة المباراة.

وأشار المدرب إلى أن عودة المهاجم محمد خلفان للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة ستدعم كثيراً من حظوظ الفريق، لافتاً إلى أن محترف الفريق الفرنسي عمر كوسوكو الذي يعاني من إصابة طفيفة سيكون ضمن القائمة التي سترحل معنا للشارقة لخوض المباراة لكننا سنفتقد لجهود اللاعب أحمد موسى.

مهند خميس: مباراة قوية

أقر لاعب الفجيرة مهند خميس، بصعوبة المباراة أمام فريق بحجم الشارقة، وقال نسعى لتقديم مباراة قوية، والعودة بنتيجة إيجابية، واصفاً انضمام مينديز للتشكيلة، بأنه يمثل إضافة قوية للفريق، معتبراً عودة محمد خلفان لقيادة خط الهجوم، بأنها ستدعم كثيراً من المقدمة للفجيرة، وقال، نحن كلاعبين، لا ينتابنا أي خوف من مواجهة الملك، الذي لم يخسر حتى الآن أي نقطة.

وقلل خميس من الوجود الجماهيري الكبير للشارقة، موضحاً أنهم معتادون على اللعب، سواء كان الملعب ممتلئاً بالجماهير أو غير ذلك، وأن فتح إدارة الشارقة أبواب الملعب بالمجان للجماهير الشرقاوية لا تخيفهم. الفجيرة - البيان الرياضي

محين خليفة: معنوياتنا عالية

أكد لاعب وسط الشارقة محين خليفة جاهزية فريقه لمباراتهم اليوم، ولفت للروح المعنوية العالية للاعبين. وقال: «ندخل المباراة بثقة ومعنوية إضافة إلى احترام الخصم، حققنا نتائج إيجابية في الجولات السابقة وجميع اللاعبين يمتلكون الرغبة في الاستمرار بنفس المستوى وتحقيق نفس النتائج. وأشار خليفة للإضافات الجديدة في صفوف الفريق.

مؤكداً أن كل لاعب جديد يريد أن يثبت وجوده، والمباراة لن تكون سهلة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز. وأضاف: الفضل يعود لجميع من عمل خلال الفترة السابقة ليظهر الفريق بهذا الشكل من جهاز فني وإداري ولاعبين، نلعب كوننا منظومة واحدة في الملعب وهذا سبب التألق. وختم اللاعب حديثه مشدداً على رغبتهم الدائمة في الفوز والمضي في سكة الانتصارات. الشارقة - البيان الرياضي