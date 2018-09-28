كلباء والنصر..الحذر من المفاجآت

المصدر: كلباء- علي الظاهري، عدنان الغربي

تتجه الأنظار إلى مباراة اتحاد كلباء وضيفه النصر في الساعة 5.20 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي في استاد اتحاد كلباء.

المواجهة ستكون على صفيح ساخن بين فريق «النمور»، الذي يتطلع إلى مواصلة الانتصارات بعد جمع 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما يسعى النصر إلى تحقيق الفوز الأول وأي نتيجة عكس ذلك ستفجّر أزمة جديدة في بيت العميد.

وحافظ اتحاد كلباء على نظافة شباكه في الجولتين الماضيتين أمام الفرق المنافسة، ما يجعل المهمة غير سهلة أمام النصر المتعطش للفوز، كما حرص «النمور» بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني على دراسة الضيوف بدقة، للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

بداية

وأكد المدرب فابيو فيفياني أنه تنتظرهم مباراة مهمة أمام النصر القادم من 3 خسائر متتالية في بطولة الدوري، ما يجعل «العميد» يخوض المباراة بروح مختلفة ويتطلع إلى بداية جديدة، مشدداً على أهمية نسيان لاعبيه النتائج الماضية والتركيز على المباراة بعيداً عن ظروف الفريق المنافس.

وأكد فيفياني جاهزية الفريق لمواجهة النصر خاصة بعد الاستعدادات الأخيرة والتدريبات الماضية، التي خاضها الفريق بمعنويات عالية، مشيداً بسرعة استيعاب اللاعبين تعليماته، ما أثمر عنه تطور العديد من الجوانب على مستوى الفريق وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال فيفياني إنه تابع آخر مباراتين للنصر التي قدم فيها الفريق أداء جيداً رغم النتائج السلبية، مشدداً على أهمية تماسك كتيبة «النمور» لا سيما أن العميد لديه عناصر مميزة من اللاعبين.

مرحلة

من جهته، لا يملك النصر الذي يمر بأصعب مرحلة في دوري المحترفين، بديلاً عن الفوز من أجل إيقاف نزيف هدر النقاط والخروج من النفق المظلم.

ويخوض العميد المباراة في غياب حارس مرماه أحمد شمبيه المصاب وخالد جلال لعدم استعادته جاهزيته البدنية، فيما اتسعت قاعدة الاختيار أمام المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش بعودة عامر مبارك والحسين صالح ومحمد العكبري وراشد عمر. ومن المنتظر أن يجري مدرب النصر بعض التعديلات على التشكيلة مقارنة بالمباراة الماضية التي خسرها الفريق من العين بثلاثية نظيفة.

جهود

وشدد المدرب الصربي على ضرورة تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط للنصر، مؤكداً أن الوضعية الحالية لا تليق بالفريق وبحجم الجهود التي بذلها اللاعبون طيلة فترة الإعداد، وقال: الفوز وحده يخرجنا من الأزمة، ويمنح نفساً جديداً للاعبين، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام اتحاد كلباء الذي قدم مستويات جيدة حتى الآن، ونجح في تحقيق 6 نقاط من أصل 3 جولات.

وأوضح يوفانوفيتش أن لاعبي النصر يعانون من ضغوط كبيرة بسبب الهزائم المتتالية لأنها المرة الأولى التي يواجهون فيها هذا الموقف الصعب، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في تقديم اللاعبين كل ما عندهم من أجل الظهور بصورة مشرفة، تعكس شعورهم بالمسؤولية.

ومؤكداً في الوقت نفسه أهمية الجانب الذهني في مثل هذه الظروف وأن التركيز والالتزام بالتعليمات من أهم العوامل التي ستساعد الفريق على تحقيق الفوز. وأشاد يوفانوفيتش باتحاد كلباء ووصفه بالفريق المنظم والمقاتل على أرضية الملعب وأنه يتميز باللعب على الهجمات المرتدة والسريعة.