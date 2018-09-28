دبا يُلحِق بالظفرة الهزيمة الرابعة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حقق دبا فوزه الأول في دوري الخليج العربي، وتمكن من إلحاق الهزيمة الرابعة بضيفه الظفرة بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت أمس في الفجيرة.

وعلى الرغم من تقدم الظفرة بهدف اللاعب سعيد الكثيري «ق 21»، إلا أن عزيمة لاعبي دبا لم تلِن، وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهدف على التوالي، عبر كل من الأردني ياسين البخيت، الذي سجل هدفين وصنع الثالث للكيني جمعة مسعود، وذلك في الدقائق 23، 64، 66، وكان كابتن الظفرة أحمد علي قد أضاع ركلة جزاء «ق 19». بالنتيجة يرفع دبا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.

ويظل فارس الظفرة بلا رصيد من النقاط متذيلاً الترتيب، أدار المباراة الحكم حمد علي يوسف، بمعاونة كل من جمعة المخيني وعلي الشحي وزايد العولقي حكماً رابعاً، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 371.

حذر وإثارة

ساد الحذر الشديد انطلاقة المباراة، حيث انحصر اللعب وسط الملعب، وكان واضحاً تخوُّف لاعبي كل فريق من تسجيل هدف، ما يبعثر أوراق الجهازين الفنيين في دبا أو الظفرة، وتشهد الدقيقة 19 إثارة المباراة الحقيقة، عندما احتسب حكم المباراة حمد يوسف ركلة جزاء صحيحة للظفرة، ارتكبها الحارس محمد الرويحي مع اللاعب ديغو ناتو.

لكن أحمد علي لاعب الظفرة أهدر الكرة، التي صدها الرويحي مصححاً خطأه، وبعد مرور دقيقتين فقط، نفذ أحمد علي لاعب الظفرة ركنية على رأس اللاعب سعيد الكثيري، الذي خدع الحارس وأسكن الكرة المرمى «ق 21».

ولم تستمر فرحة الضيوف سوى دقيقتين، بعد أن أعاد الأردني ياسين البخيت اللقاء إلى نقطة التعادل، بعد أن أرسل الكرة من الناحية اليمنى لملعب الظفرة، حاول من خلالها اللاعب الكيني مسعود شوكا تغيير وجهتها، لكن الكرة استقرت في شباك الحارس خالد السناني.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفار عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد عرقلة خالد الزعابي لمهاجم دبا ياسين البخيت داخل منطقة الجزاء، لكن الفار رفض احتساب الركلة، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف.

تفوق دباوي

ومع انطلاقة الشوط الثاني، سحب مدرب الظفرة الصربي راسوفيتش مهاجمه الكثيري، لينوب عنه سهيل المنصوري، ويحصل اللاعب خالد الزعابي على فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعد أن وجد نفسه في وضعية مريحة، لكن اللاعب خانه التركيز، ليقوم بإطاحة الكرة نحو المدرجات «ق 58».

وتمكّن الوافد الجديد في صفوف دبا الفجيرة، اللاعب الكيني جمعة مسعود، من توقيع أوراق اعتماده في كشوفات دبا، بعد أن سجل الهدف الثاني للنواخذة، بعد أن تلقى عرضية البخيت السحرية، التي تخطت الحارس، ليقابلها مسعود برأسه في المرمى، هدفاً ثانياً «ق 64».

ويضيف البخيت هدف فريقه الثالث من قذيفة صاروخية، استقرت في سقف المرمى الظفراوي «ق 66»، وأضاع البخيت فرصة قتل المباراة تماماً، بعد أن انفرد بحارس الظفرة، الذي فطن لتسديدة البخيت هذه المرة، ويقوم بتحويلها إلى ركنية «ق 83»، لينتهي اللقاء بفوز دبا 3-1.

سجود

عقب كل هدف يحرزه لاعبو دبا الفجيرة، يقوم عدد من اللاعبين بأداء سجدة الشكر، في مشهد تكرر ثلاث مرات أمس بملعب الفجيرة.