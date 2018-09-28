«فخر أبوظبي» مكتمل الصفوف استعداداً للقاء «العالمي»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة ليلة أمس إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة النصر في إياب كأس زايد للأندية الأبطال، والتي تجرى غداً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت الإمارات.

وكانت مواجهة الذهاب على استاد محمد بن زايد قد حسمها «العالمي» 2 - 1، مما يضع الجزيرة في دائرة الضغط بالفوز 3 - 1 أو الفوز بفارق هدفين، لضمان انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وأجرى فخر أبوظبي حصة تدريبية أخيرة أمس على ملعبه الفرعي قبل المغادرة في التاسعة مساءً، وسيجري حصة تدريبية أخيرة على ملعب المباراة، وستكون العودة عصر اليوم التالي، وترأس البعثة حمد حر السويدي، وضمت القائمة 21 لاعباً وهم المقيدون في كشوفات البطولة، والفريق مكتمل العدد ولا يعاني من غيابات.

ووضع الجزيرة تحت ضغط المباريات حيث واجه عجمان في الجولة الرابعة للدوري الثلاثاء، واستطاع تحقيق نتيجة إيجابية 5/‏‏1، وحصل الفريق على راحة في اليوم التالي، وأجرى حصة تدريبية أساسية وحيدة ليوم امس.

من جانبه قال أحمد سعيد المرزوقي المشرف الفني لفريق الكرة بالجزيرة إن الفريق مكتمل العدد ولا يعاني من غيابات، والطموح متجدد لعبور عقبة النصر السعودي، والتأهل إلى دور الـ16.

واعترف مشرف الفريق بصعوبة المهمة، نظراً لضغط المباريات وضيق الوقت، مشيراً إلى أن فريقه سيقاتل أمام النصر لانتزاع بطاقة التأهل، وهم على ثقة في قدرة اللاعبين على تخطي الصعاب.