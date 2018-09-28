السماوي يخطف السعادة من العنابي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

في واحدة من أقوى وأروع مباريات دوري الخليج العربي حتى الآن، حقق بني ياس فوزاً كاسحاً على ضيفه الوحدة بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن الجولة الرابعة من عمر المسابقة، بعد مواجهة مثيرة بين الفريقين، تمكن خلالها صاحب الأرض من تحويل تأخره بهدف إلى فوز غالٍ يعتبر الأول له في المنافسة، مقابل الخسارة الأولى لأصحاب السعادة.

أحرز للسماوي ليروي جورج ق 15 وبيدرو كوندي ثنائية ق 22 و 45+2 والبديل حمد الأحبابي في الزمن المهدر ق 90+7، فيما أحرز هدفي الوحدة مراد باتنا في الدقيقتين 12 و 48، وأهدر اللاعب نفسه ركلة جزاء ق 63 نجح حارس المرمى فهد الظنحاني في التصدي لها. بهذه النتيجة رفع السماوي رصيده إلى 6 نقاط وبقي أصحاب السعادة في 9 نقاط.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق دبا الفجيرة فوزه الأول في المسابقة، وتمكن من إلحاق الهزيمة الرابعة لضيفه الظفرة بنتيجة 1/3 خلال المباراة التي أقيمت أمس في الفجيرة. تقدم الظفرة بهدف للاعبه سعيد الكثيري ق 21، ليرد الفجيرة بثلاثة أهداف عبر كل من الأردني ياسين البخيت الذي سجل هدفين ق 23 ، 64 وسجل الكيني جمعة مسعود ق 66.

وأضاع كابتن الظفرة أحمد علي ركلة جزاء ق 19. بهذه النتيجة يرفع دبا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، ويظل فارس الظفرة بلا رصيد من النقاط متذيلاً أسفل الترتيب. أدار المباراة الحكم حمد علي يوسف، بمعاونة كل من جمعة المخيني وعلي الشحي، وزايد العولقي حكما رابعاً.