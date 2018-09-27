بن غليطة: زايد أنار دروب الخير والتسامح والسلام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة العربية وقطاع الشباب العربي من قبل القيادتين الرشيدتين في دولتنا الغالية والمملكة العربية السعودية.

وثمن رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مبادرة الاتحاد العربي لكرة القدم بإطلاق مسمى «كأس زايد للأندية للأبطال» على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مشيدا بهذه المبادرة الكريمة التي تجسد المكانة الكبيرة والمتميزة التي يحظى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما تركه من إرث إنساني عظيم وأعمال ظلت راسخة ومحفورة في ذاكرة التاريخ.

وأضاف بن غليطة: إن إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على البطولة العربية مبادرة تنسجم تماما مع عطاء المغفور له، محليا وعربيا وعالميا، لأنه رمز من رموز الإنسانية التي أنار بنهجه دروب الخير والتسامح، وأرسى دعائم السلام، وقدم دعما لامحدودا للرياضة والشباب.

تهانٍ وتبريكات

وقدم المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية والأسرة الرياضية بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة الحبيبة، سائلا الباري جلت قدرته أن يمن على شعبنا وأهلنا في مملكة الحزم بالأمن والأمان والاستقرار ودوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه قدم عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، شكره إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، لإطلاق مسمى «كأس زايد للأندية الأبطال» على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، الأمر الذي أدخل الفرح والسرور والسعادة على قلوب الأسرة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تلقت هذا النبأ السار والسعيد بكثير من الشكر والتقدير لمبادرات الاتحاد العربي لكرة القدم باعتباره البيت العربي الكبير للكرة العربية.

مستذكراً سعادته، الدور الريادي والدعم الكبير الذي قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، للرياضة الإماراتية والخليجية والعربية، وحضوره الدائم والداعم للقطاع الرياضي وفئة الشباب، واهتمامه بمختلف أنواع الرياضات وممارسته لها، وحضوره للكثير من الأنشطة الرياضية ومنها مباريات كرة القدم في الدولة، لذلك فإن ارتباط بطولة كأس العرب للأندية الأبطال باسمه رحمه الله، وفي عام زايد، مبادرة تحيي في نفوس الأجيال الشابة ما تركه زايد الخير من إرث وعطاء لا ينضب للرياضة والشباب العربي على امتداد وطننا العربي الكبير.

بادرة وفاء

أما محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، فأشاد بالبادرة الطيبة، مؤكدا أن هذا الحدث الذي يأتي كإحدى مبادرات عام زايد ويمثل مبادرة وفاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، موضحاً أن مثل هذه المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين الأشقاء ولتبقى هذه العلاقات الطيبة مثالاً يحتذى بين الأشقاء ونبعاً تنهل منه الأجيال القيم الأصيلة والسمحة ومنصة مهمة لتعزيز رصيد الإنجازات التي حققتها الرياضة العربية.