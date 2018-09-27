نهيان بن زايد: التسمية دلالة جديدة على قيمة الوالد المؤسس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن تسمية كأس العرب للأندية الأبطال باسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل مبادرة مميزة وتجسد دلالة جديدة على قيمة ومكانة الوالد المؤسس عند الجميع، وتعكس أيضا الروابط القوية والمكانة المتقدمة التي تجمع الإمارات بدول الوطن العربي والعالم.

وأكمل سموه قائلاً: إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على دعم وتمكين الشباب والرياضيين لتحقيق تطلعاتهم وتجسيد أهدافهم بما يخدم مسيرتهم ودورهم في المجتمع.

وتوجه سموه بالشكر للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقديرا لحرصه واهتمامه برعاية الشباب العربي.

ولفت سموه إلى أن هذه الخطوة ما هي إلا تاكيد جديد على الدور الريادي لزايد ودعمه الكبير للشباب العربي، وتمثل أيضا امتدادا متواصلا من الهيئات والمؤسسات الدولية تقديرا وعرفانا بقيمة ومكانة المؤسس ومسيرته الثرية بالعطاء ودعم تطلعات شباب العرب والعالم.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ومبادرته الغالية التي نعتز بها ونفخر بها، خصوصا ونحن نعاصر عام زايد الذي جاء لترسيخ إرثه ومفاهيمه والاحتفاء بمئويته.

فخر واعتزاز

ومن ناحيته عبر اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره واعتزازه بإطلاق الاتحاد العربي لكرة القدم تسمية كأس زايد لأبطال الأندية العربية وهي البطولة الأغلى والأقوى في أجندة الاتحاد، وذلك تزامنا مع عام زايد.

وتوجه معاليه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا وعرفانا للرعاية الدائمة لمسيرة شباب الإمارات والعرب، كما تقدم بالشكر للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، تثمينا لمواقفه الداعمة للشباب العربي وتنمية حضورهم في ساحات التنافس الإقليمية والقارية والدولية.

وأكد الرميثي أن قرار الاتحاد العربي لكرة القدم ينم عن مواقف أخوية، ويعكس توجهات حكيمة نابعة من محبة وتقدير كبيرين تجاه المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى القواعد الصلبة لمسيرة ريادة الإمارات وعطائها السخي في دعم الحركة الرياضية والشبابية.

رسالة وفاء

ومن جانبه ذكر عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بتسمية كأس زايد للأندية الأبطال ما هي إلا رسالة وفاء وتقدير لمسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وعرفانا لما قدمه من مبادرات كبيرة ودعم سخي ورعاية مستمرة لقطاع الشباب والرياضة على مستوى العالم.

وأكمل العواني قائلاً: تمثل هذه الفكرة والمبادرة الثمينة، امتدادا مميزا لتعاون وشراكات مثمرة بين الإمارات والاتحاد العربي لكرة القدم في ظل علاقات نموذجية وروابط متينة تجمع الطرفين.