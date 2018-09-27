بني ياس والوحدة.. إثبات الجدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، محمد صادق

يستقبل بني ياس على ملعبه بالشامخة ضيفه الوحدة عند الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 4 من دوري الخليج العربي، في مباراة إثبات الجدارة، بعد تألق الفريقين اللافت في الجولات الماضية، حيث يعمل صاحب الأرض الذي يضع في رصيده 3 نقاط نالها من 3 تعادلات وضعته في المركز التاسع، على مواصلة نتائجه وعروضه القوية، التي منحته إشادات واسعة، خاصة أنه لعب ضد أندية من العيار الثقيل، وكان قريباً من الفوز عليها بداية بالفجيرة ثم الوصل والجزيرة، الشيء الذي مثل تحدياً كبيراً للاعبين، بهدف مواصلة الأداء الجيد وزاد من دافع السماوي في تحقيق أول فوز له في المنافسة على حساب خصمه المرشح بقوة لنيل لقب البطولة.

رغبة أقوى

وبالمقابل فإن أصحاب السعادة يمتلكون رغبة أقوى في مواصلة سلسلة الانتصارات بعد فوزه في الجولات الثلاث الماضية ليضع في رصيده 9 نقاط بالترتيب الثاني قبل مواجهات اليوم وخلف الجزيرة، الذي يتقدم عليه بمباراة واحدة، وهذا ما يجعل الصراع قوياً بين الطرفين لكسب النتيجة في مواجهة شرسة يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

تفوق الوحدة

وقبل لقاء اليوم حقق الوحدة تفوقاً واضحاً على بني ياس في مباريات دوري المحترفين بعد أن التقى الفريقان خلال مشوار المنافسة 16 مرة، حقق خلالها الوحدة الفوز في 10 مباريات مقابل فوزين فقط للسماوي حققهما في عام 2011 مع تعادل الفريقين في مباراتين.

وبالعودة إلى مواجهة الناديين في عهد الاحتراف يتضح أن الوحدة لم يخسر أمام بني ياس خلال 7 سنوات ماضية، ما يؤكد التفوق الكبير بحكم الأرقام السابقة لأصحاب السعادة وبالتالي يكون ذلك سبباً في إصرار أكبر من السماوي لإيقاف سلسلة نتائجه السلبية أمام خصمه الذي يعيش واحدة من أجمل فتراته الكروية.

إعداد السماوي

استعد بني ياس للقاء اليوم بعدد من التدريبات الجادة وسط روح معنوية عالية ومتابعة إدارة النادي التي ظلت تشكل حضوراً كبيراً في التدريبات والمباريات الماضية، لدعم الفريق معنوياً وركز الجهاز الفني في تحضيراته على إغلاق مفاتيح اللعب لدى الخصم واللعب بطريقة متوازنة دفاعاً وهجوماً للمحافظة على نظافة شباكه والوصول إلى مرمى خصمه.

استكمال الانتصارات

ومن جهته، يسعى الوحدة إلى استكمال سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثامن له هذا الموسم والرابع على التوالي في دوري الخليج العربي من أجل الاستمرار في صدارة المسابقة، إذ حقق الوحدة العلامة الكاملة بعد حصوله على 9 نقاط من الفوز على اتحاد كلباء ودبا الفجيرة والوصل.

ويتطلع الوحدة إلى تأكيد تفوقه المطلق على بني ياس في عهد الاحتراف، إذ لم يخسر العنابي من السماوي في آخر 7 سنوات، وتلقى خسارتين فقط خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين. ويدخل العنابي المباراة بصفوف مكتملة بعد شفاء المدافع حمدان الكمالي من الإصابة بالتواء في كاحل القدم وعودته للتدريبات بعدما فضل المدرب عدم الدفع به في مباراة الوصل الماضية.

قوة هجومية

ويعول ريجيكامب مدرب الوحدة على القوة الهجومية الضاربة في الفريق والمتمثلة في القائد إسماعيل مطر والهداف تيغالي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والمغربي مراد باتنا، إذ أحرز الفريق 14 هدفاً في 3 مباريات وهو معدل تهديفي كبير، إضافة إلى ثنائي الارتكاز الذي يقوم بدور كبير في خط الوسط سلطان الغافري ومحمد عبد الباسط، فضلاً عن ثبات الخط الخلفي بوجود الكوري شانغ رم وأحمد راشد ومحمد برغش وحسين عباس، وفي حراسة المرمى المتألق محمد الشامسي.

وتسود الفريق حالة من المعنويات العالية والثقة في ظل النتائج الإيجابية والمقرونة بأداء ممتع يقدمه اللاعبين، إضافة إلى المساندة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة من أوفياء العنابي، بعدما قررت إدارة بني ياس تخصيص 50% من مدرجات ملعب السماوي لجماهير الوحدة.

ثقة

ناصر عبد الهادي: لا نخشى السماوي

أكد ناصر عبد الهادي لاعب خط وسط الوحدة على أهمية المواجهة التي تجمع فريقه ببني ياس مساء اليوم في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، مشدداً على صعوبة المباراة كونها أمام فريق قدم أداء جيداً في الجولات الثلاث الماضية واستطاع الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

وقال: «بالطبع لا نخشى بني ياس، ونسعى للفوز الرابع على التوالي في الدوري، وأعتقد أن الوحدة إذا كان في يومه لا يستطيع أحد إيقاف الفريق». وأضاف: «المدير الفني لا يعتمد على تشكيلة واحدة ويدفع بالعناصر الأكثر جاهزية في كل مباراة وهو ما يجعل المنافسة على أشدها بين اللاعبين».

استعداد

يوسف جابر: تحضيراتنا جيدة

أوضح يوسف جابر قائد فريق بني ياس أن تحضيرات فريقه لمواجهة الوحدة اليوم جيدة، وأن زملاءه اللاعبين على أهبة الاستعداد للظهور المشرف والخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: تابعنا الوحدة في المباريات السابقة وهو فريق كبير به نجوم كبار وعناصر شابة موهوبة، وإذا نجحنا في تخطيه فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي خلال المباريات القادمة بخلاف مكسب النقاط الثلاث؛ لذلك فإن المباراة تحتاج إلى مجهود مضاعف وتركيز كبير من زملائي اللاعبين.

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تقابل الوحدة وبني ياس 16 مرة في دوري الخليج العربي منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009، إذ بسط العنابي نفوذه على أغلب مواجهات الفريقين، وحقق الوحدة الفوز في 10 مباريات، مقابل فوزين فقط لبني ياس، فيما انتهت 4 مباريات بينهما بالتعادل.

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أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، كانت لمصلحة الوحدة في الدور الثاني الموسم قبل الماضي، حين فاز «أصحاب السعادة» بنتيجة عريضة قوامها 6-2 على استاد آل نهيان، بينما أكبر فوز لبني ياس على الوحدة 3-1 في موسم 2010-2011، وهو آخر فوز للسماوي على الوحدة في الدوري.

وسجّل الوحدة في مرمى بني ياس في دوري المحترفين 35 هدفاً، فيما سجل بني ياس 21 هدفاً.

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نجح الإسباني بيدرو كوندي نجم السماوي الجديد، في إحراز هدفين خلال مباريات الدوري السابقة، مقدِّماً مستوى متميزاً، أكد به أنه مكسب كبير للسماوي، وأصبح من اللاعبين الذين يراهن عليهم جمهور النادي، ويسعى كوندي لمواصلة تألقه وهزه لشباك الخصوم.

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يستهدف بني ياس تحقيق أول انتصار له في النسخة الحالية من الدوري، ونيل 3 نقاط من المباراة، رغم قوة الخصم المنافس على لقب البطولة، وعمل الجهاز الفني على منح الثقة للاعبين، والتأكيد على أن نيل النقاط ليس مستحيلاً، بعد المستوى الجيد الذي قدّمه الفريق في الجولات الماضية.