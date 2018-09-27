الحوسني: «المحترفين» ليست صاحبة قرار فك التشفير

المصدر: دبي - العوضي النمر

عقدت لجنة دوري المحترفين ظهر أمس، اجتماعاً مع شركات الأندية المحترفة، وذلك في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي. ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة، وحضره ممثلو الأندية المحترفة والقنوات الناقلة أصحاب الحقوق وممثلو وسائل الإعلام.

وناقش الاجتماع المقترحات المطروحة بشأن تغيير توقيت مباريات مسابقات لجنة دوري المحترفين، حيث عرض فريق عمل اللجنة مقترحين بديلين لمواعيد المباريات مع شرح الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بكل مقترح.

وبعد النقاش مع الأندية والقنوات، تم الاتفاق على الإبقاء على الوضع الحالي الذي يعتبر الأنسب من الناحية اللوجيستية والتنظيمية، حيث إن تغيير أوقات المباريات سيحدث تعارضاً مع مواقيت الصلاة، وتأخير عودة الفرق والجماهير، فيما سجل العين تحفظه على المواعيد مقترحا الفترة المسائية.

وعلى صعيد القنوات المالكة للحقوق، فقد وافق ممثلو قناة دبي الرياضية على استمرار الوضع الحالي، وأكد ممثلو قناة أبوظبي الرياضية عدم ممانعتهم، مع طرحهم اقتراحاً بأن تنطلق المباراة الأولى في السادسة والنصف مساء، والثانية في التاسعة مساء.

ومن جانبه أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، أن اللجنة لا تملك قرار فك تشفير بث مباريات دوري الخليج العربي، وأن القنوات التلفزيونية صاحب حق الرعاية هي من تملك ذلك، وقال إن اللجنة قامت بتقديم كافة الإحصائيات المتعلقة بإيجابيات وسلبيات تجربة التشفير إلى القنوات، مؤكدا أن عقد الرعاية سوف ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة دوري المحترفين ظهر أمس برئاسة وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، بحضور طه عزت مدير إدارة المسابقات، وممثلي 9 أندية والقنوات صاحبة الرعاية، لمناقشة مواعيد مباريات دوري الخليج العربي، حيث قدمت اللجنة مقترحين للتعديل، وبعد عرض المقترحين وشرح سلبيات وإيجابيات كل منهما، تم اللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرار النهائي فأبدت 8 أندية موافقتها على استمرار الوضع الحالي، مقابل تحفظ نادي العين.

وتم طرح المقترح الأول الذي تضمن إقامة المباريات وفق توقيتين، بحيث يكون التوقيت للمباراة الأولى شوط قبل أذان صلاة العشاء، والشوط الثاني بعد أذان صلاة العشاء، على أن تنطلق المباراة الثانية بعد ختام المباراة الأولى بـ15 دقيقة، وبحسب هذا المقترح فإن أبرز السلبيات كانت شكاوى الأندية سابقا من عدم مقدرة اللاعبين على أداء صلاة المغرب، كما أن الرطوبة تزداد بعد غروب الشمس، وعدم وجود وقت كافٍ بين مباريات التوقيت الأول والثاني للقنوات أصحاب الحقوق.

وفي المقترح الثاني تضمن إقامة المباريات وفق توقيتين، بحيث يكون أذان صلاة العشاء خلال الدقيقة من 25 إلى 30 من الشوط الأول، والشوط الثاني بعد إقامة صلاة العشاء، على أن يكون التوقيت للمباراة الثانية بعد نهاية المباراة الأولى بـ15 دقيقة، وبحسب هذا المقترح فإن أبرز السلبيات ازدياد الرطوبة وعدم وجود وقت كافٍ بين مباريات التوقيت الأول والثاني.

وأكد وليد الحوسني، أن الغاية الأساسية من إقامة الاجتماع هو الاستماع لجميع الأطراف منوها إلى أنه لم تصل اللجنة أي ملاحظات قبل انطلاق المسابقة، ثم بدأت هذه الملاحظات بعد أيام من انطلاق المنافسات، وكان التعديل صعباً لضيق الوقت.

اعتبارات

أوضح وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، أن هناك اعتبارات عديدة يتم الأخذ بها عند وضع الجدول، بداية من مراعاة كافة الأندية الـ14، والجماهير من ناحية بعد المسافات، إلى جانب الأطراف المرتبطة بعملية التنظيم في أرضية الملعب من منظمين وأطفال جامعي الكرات وغيرهم، فيما ركزت اللجنة على وضع المباريات الجماهيرية في توقيتات أنسب لها، مع التركيز على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على مدار الموسم كاملا وليس خلال فترة معينة. وقال نحرص على مراعاة ظروف الطقس وأن أي تعديل لا بد أن يكون قبل وقت كاف حرصا على الصالح العام.