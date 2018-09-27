يوفانوفيتش: خميس أخطأ

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر، بأن محمود خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ارتكب خطأ كبيراً، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب خسارة الفريق من العين بثلاثية نظيفة الجمعة الماضي.

وقال مدرب النصر: محمود خميس لاعب محترف، يدرك جيداً أن عليه الالتزام بتعليمات المدرب، وأنا شخصياً تفاجأت بما صرح به عقب المباراة، خاصة أنه لاعب ذو خبرة وموجود معنا منذ 5 سنوات، وما صرح به يمسّ بسمعة الفريق، وليس المدرب.

ورفض يوفانوفيتش الكشف عما دار بينه وبين محمود خميس عقب المباراة، وحتى الاعتراف بشكل مباشر بقبول اعتذار الأخير، مشدداً على ضرورة التركيز على مواجهة اتحاد كلباء غداً. وأكد مدرب النصر، أن الفوز وحده قادر على إخراج الفريق من الأزمة، بعد سلسلة النتائج السلبية التي وضعت العميد في موقف صعب في جدول الترتيب.