عايض مبخوت: قيمة مضاعفة ومنافسة أشد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم عايض مبخوت الهاجري عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة بالشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي أعلن عن تغيير اسم النسخة الحالية من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لتصبح «كأس زايد للأندية الأبطال».

وقال عايض: إن إطلاق اسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال مبادرة تستوجب توجيه الشكر الجزيل للاتحاد العربي، كما أن تزامن تغيير مسمى البطولة مع عام زايد يعتبر تقديراً لكل ما قدمه له المغفور به، بإذن الله، مؤسس دولة الإمارات من مساهمات جليلة ومواقف خالدة تجاه العرب والمسلمين بشكل عام وللشباب العربي على وجه الخصوص، وتجسيداً أيضاً للقيم والمعاني التي تحملها هذه البطولة التي تتجاوز مجرد كونها مباريات تنافسية لتصبح تجمعاً عربياً رياضياً واجتماعياً هو الأكبر والأنجح على الإطلاق.

وأضاف مبخوت: تغيير اسم البطولة إلى «كأس زايد للأندية الأبطال» رفع من القيمة الفنية والمعنوية للمسابقة، وما هو أكيد أن درجة التنافس سترتفع بشكل كبير بين كل الفرق المشاركة لأن الجميع يرغبون في رفع الكأس الغالية، التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونحن في نادي الجزيرة، إذ نثمن هذا الموقف السامي من الاتحاد العربي فإنني نتمنى لهم التوفيق والسداد في إنجاح النسخة الحالية من هذه البطولة الغالية.

ونتمنى لهم أيضاً النجاح في جميع مشاريعهم المستقبلية التي تهدف بالتأكيد لتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشباب والرياضيين العرب، ونؤكد أن نادي الجزيرة سيظل داعماً رئيسياً للاتحاد العربي لكرة القدم، وسيسخر كل موارده لإنجاح جميع البطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد حالياً وفي المستقبل أيضاً.