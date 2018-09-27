ريجيكامب: مطالبون باستغلال الفرص

قال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إن اللاعبين مطالبون باستغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى بني ياس، خاصة وأن السماوي سيلجأ إلى تأمين دفاعاته في مواجهة هجوم الوحدة، مشدداً على أن الجدية سلاح العنابي للفوز بالمباراة ومواصلة انتصاراته في دوري الخليج العربي.

وأضاف أن بني ياس يقدم أداء جيداً واستطاع تحقيق نتائج إيجابية ضد فرق قوية في الجولات الماضية، رغم عدم فوزه في أي من اللقاءات الثلاثة التي خاضها إلا أنه فريق جيد. وأردف: «بني ياس لم يخسر أية مباراة في الدوري حتى الآن ونأمل أن نواصل انتصاراتنا ونلحق بالسماوي الخسارة الأولى هذا الموسم».

طريقة اللعب

ونفى ريجيكامب تعرض الوحدة للضغوط كونه مطالباً بالفوز، بعد البداية الرائعة للفريق هذا الموسم وصدارته المبكرة لدوري الخليج العربي، مؤكداً أن الأمر الإيجابي استيعاب اللاعبين الجيد لطريقة وأسلوب اللعب، وأنه على يقين بعدم إصابة اللاعبين بالثقة الزائدة في ظل تمتعهم بالجدية في كل المباريات خاصة وأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً وهناك الكثير من المباريات أمام الفريق.

ذكر الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس أن فريقه مؤهل للفوز على الوحدة قياساً بالمستوى الذي قدمه منذ بداية الموسم، مؤكداً احترامه لخصمه والقوة التي يتميز بها وقال: نحترم منافسنا، إنه فريق كبير ونتائجه السابقة في المنافسة تكشف عن طموحه والإمكانات التي يتمتع بها، أرى في الوحدة فريقاً مكتمل الصفوف، فهو يتمتع بدفاع قوي وخط وسط متميز وهجوم قوي، مثل هذا الفريق بالتأكيد يستحق الاحترام واللعب أمامه بحذر، كما أن الفوز عليه لا يكون سهلاً، وإنما يتطلب جهداً كبيراً ولعباً جاداً طوال 90 دقيقة.

جدية التدريبات

وقال مدرب السماوي إن فريقه في كامل الجاهزية البدنية والمعنوية للقاء، وأن التدريبات السابقة شهدت جدية كبيرة من اللاعبين، كما أنه عمل على مراجعة بعض الأخطاء لتجاوزها في المرحلة المقبلة وأضاف: نحتاج فقط لمساندة جمهورنا لأن تشجيعه يفجر الطاقات، نشكر كل من وقف خلف الفريق في الفترة الماضية وتحمل حرارة الطقس، ونرجو أن نشاهد جمهوراً أكبر اليوم خاصة أن المباراة في غاية الأهمية وضد فريق له وزنه، وبالتالي نحن نحتاج إلى كل أسلحتنا ومن بينها سلاح الجمهور. أبوظبي - البيان الرياضي