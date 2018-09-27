كاميلي: وضعنا الخطة المناسبة

المصدر: دبا - البيان الرياضي

أكد البرازيلي باولو كاميلي مدرب فريق دبا، أن فريقه في أشد الحاجة لنقاط الظفرة، مشيراً إلى أنهم في الجهاز الفني، وضعوا الخطة المناسبة، والتي تمكِّن لاعبي فريقه من تجاوز عقبة الظفرة، داعياً لاعبي دبا إلى ضرورة التركيز وأغلاق المنافذ، وعدم ترك أي مساحات للخصم، منوهاً بأن وضعية الفريقين تبدو متشابهة إلى حد كبير، بعد أن تعرّض كل واحد منهما إلى ثلاث هزائم، ولذلك أعود وأقول إن اللقاء يجب أن يكون بمثابة صفحة جديد لمصالحة الجمهور.

وقال إن الظفرة يتفوق عليهم بوجود أربعة أجانب، في الوقت الذي يلعب فيه دبا بثلاثة أجانب، إلى حين تعافي المغربي جبران من إصابته، خصوصاً أنه لم يشارك في أي مباراة، وفي اعتقادي أن الظفرة واجه نفس المشاكل، ومعروف أن وجود الأجانب الأربعة في أي فريق، دائماً ما يفرق على أرضية الملعب، ونوه بأن هدفه الحصول على أكبر عدد من النقاط لتجنب الهبوط، وقال، بخبراتي السابقة في دوري الخليج، قادر على قيادة الفريق الدباوي إلى بر الأمان، وسبق أن تحدثت مع الإدارة بأن دبا يضم أفضل العناصر، لكن الإصابات أوصلتنا لهذه الوضعية.