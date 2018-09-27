كيزر: هدف مبخوت أخمد «البركان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد الهولندي مارسل كيزر المدير الفني لفريق الجزيرة أن تقدم فريقه سريعاً بهدف علي مبخوت على مضيفه عجمان ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، أول من أمس، كان سببا في إخماد «بركان» صاحب الأرض وأفقد لاعبيه التركيز، حيث نجح الجزيرة بعد ذلك في استغلال المساحات والأخطاء الفردية ليحقق الانتصار بخماسية، معترفا في الوقت نفسه أن هذا الانتصار الكبير لا يعني أن المنافس لم يكن متميزا، ولكنه لم يحسن ردة الفعل بعد هدف مبخوت.

ومضى مدرب الجزيرة: فخر أبوظبي حضر إلى اللقاء من أجل الفوز في ملعب عجمان، وإنه كان يعلم بصعوبة المهمة وحدث ذلك بالفعل برغم الفوز الكبير، موضحاً أن نتيجة المباراة «5-1» لا تعبر عن سهولة المهمة بالنسبة لفريقه من خلال مجريات المباراة، وقال إن الطقس أثر سلباً على الناحية البدنية في المباراة، وإن فريقه لم يستحوذ على الكرة بالشكل المطلوب رغم تقدمه بهدف مبكر، وأرجع كيزر العدد الكبير من الأهداف لتميز فريقه في الناحية الهجومية.

وتمنى كيزر الخروج بشباكه نظيفة، وقال إن طبيعة النهج الهجومي تقود لبعض المخاطر الدفاعية وسيعمل على معالجة ذلك في الفترة المقبلة، وأرجع كيزر الفوز الكبير للهدف الذي افتتح به علي مبخوت النتيجة، حيث أتيحت المساحات بعد ذلك لفريقه، وكرر مدرب الجزيرة رأيه بأن النتيجة لا توحي بسهولة المهمة بأي حال لكل من شاهد المباراة بدقة.

حذر

وتحدث المدير الفني للجزيرة عن اعتلاء فريقه لصدارة الترتيب حالياً، وقال إن الصدارة المؤقتة قد تتغير في أي وقت وهناك 22 مباراة في الملعب، الوقت مبكر للحديث عن الصدارة، لا تشكل أي نوع من الضغط على فريقه، وقال إن التعادل السابق مع بني ياس لم يكن محبطاً لأن مشوار الدوري طويل وتركيزه على التطور من مباراة إلى أخرى.

وقال مارسل كيزر إن تركيزه الآن على مواجهة النصر القوية في السعودية ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس زايد»، التي يتطلع فيها لمعالجة بعض الأخطاء والعودة بنتيجة إيجابية.

إحباط

ومن جهته، لم يخف المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي شعوره بالإحباط من النتيجة الثقيلة التي تعرض لها فريقه في المباراة، وقال إن فريقه قدم مستوى سيئاً وكثرت الأخطاء في المباراة بشكل غريب، موضحاً أنه لم يحدث طوال تدريبه لعجمان التعرض لهذا السيناريو غير مرة واحدة كانت أمام العين الموسم الماضي، وأن فريقه فقد التركيز منذ بداية المباراة، وأكد أنه يتحمل المسؤولية مع جميع اللاعبين ويعتذر لجمهور عجمان ولكل منسوبي الفريق على ما حدث.

وقال النتيجة أشبه بـ«ضربة موجعة» ولكن في نفس الوقت من الممكن التعامل معها كدرس مهم لتقييم الموقف، واستغرب الرمادي من إهدار فرص سهلة قبل تقدم الجزيرة في النتيجة، وأرجع ما حدث لتخلي فريقه عن اللعب الجماعي، ولم يستثن الرمادي اللاعبين الأجانب والمواطنين معاً في الأداء السيئ، وأبدى عدم رضاه على خروج المحترف البرازيلي فاندر فييرا بالبطاقة الحمراء، مشيراً إلى أن تصرفه لم يكن له داعٍ في وقت يحتاج فيه الفريق لجهد جميع اللاعبين والعودة للمباراة، حيث كان متأخراً «0 -2».

وحرص الرمادي على تقديم اعتذار صريح للجنة المحترفين على انتقاداته السابقة بعدم مناقشة المدربين في وضع جداول المسابقات، موضحاً أنه اكتشف وصول رسالة للنادي، ولكن لم يتم اطلاعه عليها في حينها، وقال إن الخطأ كان في ناديه وليس من اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأي حرج في تقديم هذا الاعتذار. وعتب الرمادي على المحترفين الأجانب بسبب توترهم مع بعضهم داخل الملعب، وقال إن مثل هذه التصرفات لا تتناسب مع طبيعة اللاعب المحترف.

تقدير

خلفان مبارك يوضح سبب عدم احتفاله بالهدف الخامس

أوضح خلفان مبارك نجم فريق الجزيرة وصاحب الهدف الخامس في المباراة، أنه لم يشأ الاحتفال بالهدف الذي أحرزه لكون النتيجة محسومة، زيادة على أنه أحد اللاعبين الذين تخرجوا من نادي عجمان في الفرق السنية، وقال مبارك إن الهدف الذي خطفه علي مبخوت فتح المباراة لفريقه وأثر إيجاباً في تحقيق النتيجة.

وقال خلفان مبارك إن الهدف الأساسي الذي تسير عليه الإدارة، إعداد فريق قوي للمستقبل، ولا يمنع ذلك من التفكير في اللقب متى ما وجد الفريق نفسه يسير في هذا الطريق خلال المنافسة. وأرجع خلفان مبارك ترشيحه لفرق الجزيرة والعين والوحدة للمنافسة على لقب الدوري، لتميزها وتراجع فرق دبي، وقال إن مشوار الدوري عموماً طويل، ووجهة نظره مجرد انطباع.

رأي

فييرا: لا أستحق الطرد

قال البرازيلي فاندر فييرا محترف عجمان إنه لا يستحق البطاقة الحمراء التي نالها في المباراة أمام الجزيرة، وقال إن المخالفة كانت عادية ولا تستحق الإنذار الثاني، ورغم ذلك قرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي طردي من الملعب وهذا ما حدث في هذه الحالة.

وقال البرازيلي فاندر فييرا إنه لم يتعمد ضرب لاعب الجزيرة وهو على الأرض فهذا سلوك لا يتناسب أبدا مع اللعب النظيف الذي أحرص عليه، حيث أركز فقط على لعب الكرة ولا أفكر في التعدي على المنافسين، واعتذر فييرا لجماهير عجمان على ما حدث وعلى الخسارة الثقيلة.

وقال إن ما حدث لن يتكرر وسيكون الفريق قادراً على العودة القوية وتعويض النتيجة.