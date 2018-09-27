تألق لافت للمقيمين في لقاء الإمبراطور والصقور

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

عاد فريق الوصل لدرب الانتصارات من بوابة الإمارات بعد فوز صعب على منافسه «الأخضر» في لقاء الفريقين أول أمس بزعبيل ضمن استحقاقات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليفتح «الإمبراطور» صفحة جديدة في مشواره في البطولة التي شهدت إخفاقات في الجولات الأولى بتعادل أمام بني ياس وخسارة من الوحدة.

وشهد اللقاء الذي انتهى لصالح الوصل بهدفين لهدف تألقاً لافتاً للاعبين المقيدين في فئة المقيمين بالدولة، حيث نجح لاعب الوصل ناصر محمود نور، الذي يحمل جنسية جزر القمر، في إحراز هدف التفوق للإمبراطور، بينما أحرز المصري حسام لطفي هدف الإمارات الوحيد.

غياب ليما

وأكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس المدير الفني لفريق الوصل أن «الإمبراطور» لم يتأثر بغياب نجمه الأبرز فابيو دي ليما الموقوف حالياً، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقدموا مردوداً جيداً وتحكموا في مجريات المباراة منذ البداية، مشيراً إلى أن أداء كايو لم يتأثر بغياب ليما حيث قدم مردوداً طيباً ونجح في تسجيل هدف بعد أن كان يشكو من عدم تسجيل الأهداف في المباريات السابقة.

وقال كونتيروس: «في اللقاءات الثلاثة الماضية نجحنا في صنع العديد من الفرص لكنها لم تترجم إلى أهداف، وما يشعرني بالطمأنينة أن الفريق يخلق الفرص، وهذا أمر غاية في الأهمية، لافتاً أن الإمارات كان يدافع في المنطقة الخلفية بشكل كبير، وسنحت لهم بعض الهجمات المرتدة وأحرزوا منها هدفا.

وأشاد مدرب الوصل بتحركات المهاجم يوسف أحمد التي أربكت دفاع «الصقور»، والمحترف الكوري أوه بان سوك الذي يمتلك إمكانيات جيدة لكنه يحتاج للمزيد من الوقت، متمنياً ألا يتعرض اللاعبون للمزيد من الإصابات بسبب ضغط المباريات.

لا تعكس الأداء

من جانبه أكد التونسي جلال قادري، مدرب الإمارات أن النتيجة التي خرجت عليها المباراة لا تعكس الأداء الذي قدمه «الصقور»، مشيراً إلى أن فريقه كان يستحق أكثر من ذلك.

وقال: قدمنا مباراة مميزة، من الناحية التكتيكية والاستحواذ على الكرة، وتحكمنا في مسار المباراة، وكنا الأكثر خطورة، وضاع منا انفرادان واضحان، وأظهرنا مرة أخرى قوة شخصية، ولعبنا على تحقيق نتيجة إيجابية، وبالرغم من أن النتيجة قاسية لكني راضٍ عن الأداء الذي قدمناه.

وأضاف: مررنا بأوقات صعبة هذا الموسم، ومستوى الإمارات في تصاعد مستمر، ولدينا ثقة في المجموعة الحالية من اللاعبين، ونتطلع إلى عودة المصابين في أقرب فرصة.

وكشف مدرب الإمارات عن وجود مفاوضات مع إدارة النادي لاستقطاب لاعب محلي يشكل إضافة للفريق، مجدداً الثقة في أجانب الفريق الأربعة. وعن طرد عامر عمر، أشار قادري إلى أن عامر أعطى إضافة للفريق ويمتلك إمكانيات كبيرة، وطرده جاء في وقت حساس، ولو أكمل المباراة لمنح أداء «الصقور» قوة إضافية.

فوز مهم

أكد لاعب الوصل سالم العزيزي أن فريقه حقق فوزاً مهماً على الإمارات ونجح في قنص النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الفوز بغض النظر عن الأداء لتغيير نفسية اللاعبين، ولابد من تحقيق الانتصارات المتتالية، موضحاً أن رطوبة الجو أثرت على أداء الفريقين.