أبوظبي تحتفي بـ100 يوم قبل انطلاق «آسيا 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحتفي العاصمة أبوظبي اليوم، ببدء العد التنازلي مع بقاء 100 يوم على انطلاق كأس آسيا «الإمارات 2019»، التي ستقام خلال الفترة 5 يناير ولغاية 1 فبراير 2019 بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخباً، وذلك في ثمانية ملاعب وتستضيفها أربع مدن أبوظبي، دبي، الشارقة، العين.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء اليوم نحو مدينة زايد الرياضية بتمام الساعة السابعة مساء لاحتفالية إطلاق ساعة العد التنازلي، وذلك بتنظيم اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، بحضور داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة المحلية العليا المنظمة، بجانب وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسط حضور مميز من نجوم وأساطير الكرة الآسيوية، وسيبدأ الحفل بكلمة للأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن ثم كلمة لعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وبعدها سيتم إطلاق ساعة العد التنازلي، المطلة باتجاه شارع الخليج العربي، ومن ثم الحفل الرسمي الذي تقيمه اللجنة المحلية العليا المنظمة لوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة بفندق الهيلتون.

كما ستشهد البطولة 51 مباراة، حيث ستقام في 8 ملاعب هي: مدينة زايد الرياضية، استاد محمد بن زايد، استاد آل نهيان، في أبوظبي، وفي مدينة العين: استاد خليفة بن زايد، استاد هزاع بن زايد، وفي دبي: استاد راشد بنادي شباب الأهلي، استاد آل مكتوم بنادي النصر، واستاد نادي الشارقة بالإمارة الباسمة.

وسيحضر احتفالية اليوم كوكبة من نجوم الكرة الإماراتية والآسيوية، يتقدمهم أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله سفير بطولة كأس آسيا الإمارات 2018.

من جهته رحب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية، بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وقال معاليه: إن الإمارات وهي تحتفي ببدء العد التنازلي 100 يوم على انطلاق البطولة لتؤكد حرصها على تكامل التحضيرات والتزامها بالبرنامج التنظيمي المعتمد، دعماً لخطط تقديم بطولة نموذجية مبهرة من كافة الجوانب بما يواكب مكانة الإمارات المرموقة عالمياً ومسيرتها الريادية.

اهتمام كبير

وأضاف معاليه: تولي اللجنة المحلية العليا المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان اهتماماً كبيراً لخطط استضافة البطولة القارية بنسختها الجديدة وفق أعلى المعايير والمستويات، والعمل على وضع بصمة الإمارات الرائدة وصاحبة السجل الحافل والثري في تنظيم أكبر وأهم البطولات والفعاليات القارية والعالمية.

وتابع معاليه قائلاً: تفخر اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة بما وصلت إليه حتى الآن من جاهزية لملاعب المباريات والتدريب وخطط الدعم اللوجستي والتسويق والإعلام والمتطوعين والأمن والنقل والمواصلات والإقامة، في ظل جهود كبيرة قامت بها كافة المجموعات المستضيفة لمباريات البطولة وسط متابعة مستمرة وزيارات متواصلة من قبل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

العمل التنظيمي

وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل التنظيمي للمراحل المتبقية بوتيرة عالية وعطاءات كبيرة من أجل الوصول لانطلاقة البداية بصورة مميزة ومبهرة، مبيناً أن اللجنة المحلية أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية لتحقيق التفاعل والتواصل بين مجتمع الإمارات والبطولة القارية وترك آثارها وتوثيق إرثها، وعكس للعالم أجمع النموذج المثالي لمجتمع الإمارات في ظل تنوع الجنسيات والثقافات من جميع القارات التي تعيش على أرضه.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه باستضافة كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية بعد استضافتها عام 1996، مشيراً معاليه إلى أن نسخة 2019 التي ستشهد مشاركة 24 منتخباً ستعزز روح الوحدة الآسيوية على صعيد كرة القدم وعلى أرض الإمارات التي يزدهر بها التعايش بسلام ومحبة.

بدوره ذكر عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي أن الفترة الماضية شهدت استعدادات غير مسبوقة واجتماعات مكثفة للجنة التنفيذية مع كافة المجموعات التي ستحتضن مباريات البطولة القارية، مبيناً أن تواصل العمل بوتيرة سريعة وفق برنامج تنظيمي معتمد قادنا اليوم للوصول لـ 100 على انطلاق العد التنازلي لكأس آسيا الإمارات 2019.

وتابع العواني قائلاً: سعداء بتجمع الأسرة الكروية الآسيوية على أرض الإمارات للاحتفاء معنا مع بقاء 100 يوم لانطلاق البطولة، مبيناً أن احتفالية العد التنازلي تمثل محطة مهمة من محطات تنظيم الحدث، قبل الوصول للمراحل التنظيمية الختامية، معرباً عن ارتياحه لسير الأعمال التنظيمية في البطولة التي نتطلع لجعلها حدثاً استثنائياً مبهراً يضاهي به مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً ويرسخ دورها وريادتها في دعم الحركة الرياضية الشبابية على الصعيد القاري والدولي.

مشاركة

وقال العواني: إن اللجنة المحلية العليا المنظمة وفي ظل دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة، ومتابعة وتوجيهات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة التنفيذية، قطعت شوطاً مهماً في مراحل العمل التنظيمي لاستضافة البطولة القارية بنسختها الجديدة التي ستشهد مشاركة 24 منتخباً، حيث جاهزية ملاعب المباريات والتدريب والحملات الترويجية والتجهيزات اللوجستية والنقل والفنادق والمتطوعين وفقاً لخطط منتظمة وعمل مميز تقوم به جميع كوادر المجموعات المستضيفة.

وأضاف العواني: حريصون على استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات من أجل تخطي التكامل التنظيمي لمرحلة الإبهار والتميز في تنظيم بطولة نموذجية تعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة لأبناء الإمارات وحفاوة شعبها الأصيل بضيوفهم الكرام.