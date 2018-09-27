سييرا: شباب الأهلي جاهز تماماً للعين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد التشيلي خوزيه لويس سييرا ظهر أمس بإستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بدبي، المؤتمر الصحافي التقديمي الذي يسبق مواجهة الفريق أمام العين في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وأكد سييرا خلال حديثه في المؤتمر الصحافي جاهزية فريقه لخوض اللقاء، مشيراً إلى أن شباب الأهلي واصل تحضيراته بقوة بعد مباراة الجولة الثالثة أمام الشارقة، واصفاً المباراة بالصعبة خاصة وأنها في مواجهة حامل اللقب العين، وعلى أرضه ووسط جماهيره، متمنياً أن يتمكن من العودة بنتيجة إيجابية، حتى يتقدم الفريق في الترتيب ويبقي على حظوظه في المنافسة مع فرق المقدمة.

وتطرق المدرب بالحديث لمنافسه وقال: «العين يعتبر من الفرق القوية التي قدمت مستويات متميزة خلال الجولات الثلاث السابقة بدليل حصوله على العلامة الكاملة، عقب فوزه في ثلاث مباريات متتالية، أدرك أن صاحب الأرض سيدخل المباراة وهو يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية اللقاء ويلزمنا بمزيد من الجهد والتركيز».

عزا سييرا التغييرات التي يجريها على تشكيلة الفريق، إلى طبيعة المباريات التي تختلف من واحدة إلى الأخرى، مبيناً أنه دائماً ما يقرر الدفع باللاعب الأكثر جاهزية والأنسب للطريقة والاستراتيجية الفنية المرسومة لكل مباراة.

وتحدث اللاعب إسماعيل خالد في المؤتمر الصحافي لمباراة العين، مؤكداً حرص اللاعبين على بذل كل الجهد من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، لافتاً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة العين التي تعتبر واحدة من المواجهات المهمة، لأنها تجمع شباب الأهلي بأحد الفرق التي تنافس على المراكز المتقدمة.