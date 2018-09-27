رازوفيتش: الظفرة يحتاج إلى الفوز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، جاهزية فريقه للقاء اليوم ضد دبا، ووضع أول 3 نقاط في رصيده ببنك الدوري، ذاكراً أن الفريق يحتاج بشدة إلى الفوز، بعد نتائجه السلبية السابقة، وأن لاعبيه مطالبون بالمزيد من الاجتهاد داخل الملعب، لأن الفوز، وحسب قوله، لا يأتي إلا بالعطاء، وقال رازوفيتش: المؤكد أيضاً أن مهمة الفوز لن تكون سهلة، لأن الخصم يمتلك ذات الدوافع، كما أنه فريق جيد ومنظم، ولديه خط هجوم يشكل خطورة على كل خصومه، ويجب الحذر منه.

وقال مدرب الظفرة إن النتائج السابقة لم تفقده الثقة في لاعبيه، لأنهم أصحاب إمكانات جيدة، وأضاف: لم نحقق الفوز في الدوري، ولكن الفريق لم يكن سيئاً، أنا أثق بقدراتهم جميعاً، وإذا حالفنا التوفيق في الجولات المقبلة، يمكننا أن نصل إلى مركز جيد في جدول الترتيب. وأشار المدرب الصربي إلى أنه عمل على معالجة الأخطاء التي ظلت تحدث في المباريات السابقة.

وقال: شباكنا كانت تهتز بسبب أخطاء فردية قاتلة وبسيطة، إذا أردنا العودة للانتصارات، علينا ألا نكرر الأخطاء، وأن نلعب بحذر، ونتعامل بشكل جيد، خاصة في المنطقة الدفاعية. وأكد فوك رازوفيتش، أن الدوري ما زال في بدايته، وبإمكان فريقه أن يصل إلى مركز جيد في الترتيب.