كرونوسلاف: بني ياس مؤهل للفوز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ذكر الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس أن فريقه مؤهل للفوز على الوحدة قياساً بالمستوى الذي قدمه منذ بداية الموسم، مؤكداً احترامه لخصمه والقوة التي يتميز بها وقال: نحترم منافسنا، إنه فريق كبير ونتائجه السابقة في المنافسة تكشف عن طموحه والإمكانات التي يتمتع بها، أرى في الوحدة فريقاً مكتمل الصفوف، فهو يتمتع بدفاع قوي وخط وسط متميز وهجوم قوي، مثل هذا الفريق بالتأكيد يستحق الاحترام واللعب أمامه بحذر، كما أن الفوز عليه لا يكون سهلاً، وإنما يتطلب جهداً كبيراً ولعباً جاداً طوال 90 دقيقة.

واستطرد كرونوسلاف وقال: لدينا أيضاً فريق جيد به عناصر تتمتع بالخبرة والموهبة، كل اللاعبين أثبتوا أنهم أكفاء خلال الجولات الماضية لذلك بإمكاننا تحقيق الفوز على خصمنا، إذا حالفنا التوفيق.

جدية التدريبات

وقال مدرب السماوي إن فريقه في كامل الجاهزية البدنية والمعنوية للقاء، وأن التدريبات السابقة شهدت جدية كبيرة من اللاعبين، كما أنه عمل على مراجعة بعض الأخطاء لتجاوزها في المرحلة المقبلة وأضاف: نحتاج فقط لمساندة جمهورنا لأن تشجيعه يفجر الطاقات، نشكر كل من وقف خلف الفريق في الفترة الماضية وتحمل حرارة الطقس، ونرجو أن نشاهد جمهوراً أكبر اليوم خاصة أن المباراة في غاية الأهمية وضد فريق له وزنه وبالتالي نحن نحتاج إلى كل أسلحتنا ومن بينها سلاح الجمهور.