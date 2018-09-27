دبا والظفرة ..هاجس الفوز الأول

المصدر: دبا - محمد فضل، أبوظبي ـ أحمد عيسى

يبحث فريقا دبا والظفرة عن فوزهما الأول ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري الخليج العربي، وذلك عندما يلتقيان اليوم الساعة الخامسة والثلث مساء بملعب الفجيرة، ويتطلع كل طرف لمصالحة أنصاره، بعد الهزائم الثلاث الماضية، التي جعلت ترشيحات الهبوط للهواة تتوجه نحوهما، لذلك سيخوض لاعبو النواخذة والظفرة، اللقاء تحت ضغوط جماهيرهما، التي لا ترضى بغير الانتصار، من خلال موقعة اليوم، وكان دبا الفجيرة قد أنهى كافة التحضيرات المتعلقة بالمباراة، خصوصاً بعد انضمام المهاجم الدولي الكيني جمعة مسعود شوكا، الذي حل بديلاً عن البرازيلي المتواضع كوليهرام شتين، الذي فشل في إثبات وجوده مع النواخذة، على الرغم من منحه فرصة المشاركة في ثلاث مباريات في الدوري، وواحدة في كأس الخليج العربي.

استعادة البريق

ولم يقدم شتين ما وعد به إدارة وجماهير دبا، التي لا تزال تثق في لاعبي الفريق باستعادة البريق، والحصول على النقاط الثلاث اليوم أمام فارس الظفرة، وسيفتقد مدرب الفريق البرازيلي باولو كاميلي، لجهود أكثر من ثلاثة لاعبين مؤثرين، إذ يستمر غياب كل من خليفة الشهياري والمغربي يحيى جبران وحميد الماس وياسر الجنيبي، فضلاً عن غياب اللاعب عبد الله سلطان بسبب بند الإعارة، ومعروف أن دبا الفجيرة خسر مبارياته الثلاث الأولى أمام كل من الوصل والوحدة والإمارات، ولذلك يعول كاميلي على لاعبيه في إيقاف مسلسل الهزائم، وفتح صفحة جديدة من الانتصارات اليوم.

تدريبات قوية

ومن جهته، رفع الظفرة عقب مباراة الجولة الثالثة، وتيرة الإعداد للقاء، عبر تدريبات قوية، اجتهد خلالها الجهاز الفني، بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، على إعادة ترتيب صفوفه، وتنفيذ خطة لعب جديدة، بحثاً عن الفوز الأول في المنافسة. وحرص الجهازان الفني والإداري، على عقد جلسة مغلقة مع اللاعبين قبل التدريب الرئيس، للنقاش حول أساب النتائج السلبية والإعداد النفسي للقاء، وخلال الاجتماع، منح المدرب الصربي لاعبيه جرعة معنوية عالية، مؤكداً ثقته بقدراتهم وإمكانية تحقيق الفوز على دبا، ووعد اللاعبون بمضاعفة الجهد، ومسح الصورة المهزوزة التي ظهروا بها في الجولات السابقة. وتشهد تشكيلة الظفرة اليوم، عودة نجمه سهيل المنصوري، الذي غاب عن مباراة اتحاد كلباء، بعد تعرضه لوعكة صحية، مع مواصلة غياب مدافع الدولي عبد الرحمن يوسف بسبب الإصابة.

مستوى

فتوحي: ألعب في أكثر من مركز

نفى المغربي إدريس فتوحي محترف دبا، أن يكون مستواه في تراجع، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أنه يفعل ما بوسعه من أجل مصلحة فريقه، وأنه يعمل على تطوير مستواه من موسم لآخر، ودائماً ما يعطي كل ما عنده، ويقوم بتنفيذ تعليمات مدربه كاميلي، ودائماً ما ألعب في عدة مراكز، وذلك حسب حاجة الجهاز الفني، مشيراً إلى أن عدم تحقيق دبا حتى الآن لأي انتصار، تعتبر مسألة حظ وعدم توفيق، خصوصاً أن دبا يقدم أفضل العروض، لكن النتيجة التي ينتظرها الجمهور لم تحدث حتى الآن، ونحن عازمون على أن تحقيق الفوز اليوم على الظفرة.

معنويات

عطوشي: تركيزنا مُنصبّ على الفوز

أكد المغربي أمين عطوشي مدافع الظفرة، أن هناك تركيزاً كبيراً من زملائه اللاعبين على مباراة اليوم، بهدف تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن الفريق يحتاج فقط إلى الفوز، حتى ترتفع الروح المعنوية، وبعدها سيقدم أفضل ما عنده، ويكون منافساً قوياً لكل فرق الدوري، وأشار عطوشي إلى أن الجهاز الفني أدى واجبه، وعالج الأخطاء، ويبقى دور اللاعبين في الملعب، لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق أول فوز في الدوري، وأشاد عطوشي بخصمه، ذاكراً أن فريق دبا يُعتبر منافساً قوياً، متوقعاً أن تشهد المواجهة مردوداً جيداً من الفريقين، لأن كل طرف في اللقاء، حريص على النقاط الثلاث.

03

عكس الظفرة التوقعات التي كانت تشير إلى تفوقه في دوري الخليج العربي منذ لحظة الانطلاق، بخسارته في الجولات الـ 3 الماضية، التي جعلت الفريق بلا رصيد في ذيل الترتيب، ويسعى لاعبوه اليوم لإيقاف سلسلة الهزائم، وتحقيق أول فوز، وبداية صفحة جديدة في المنافسة.

8

يعاني مدرب دبا البرازيلي بأولو كاميلي كثيراً في إيجاد البديل الناجح، الذي يمكن أن يسد خانة الارتكاز، بعد إصابة أكثر من لاعب وغيابهم عن المواجهات السابقة، على رأسهم المغربي يحيى جبران، الذي لم يخض أي مباراة مع فريقه حتى الآن، إلى جانب حميد الماس، الذي أصيب أمام الوصل في الافتتاح، وسيغيب لنحو ثمانية أسابيع، وعاد لاعب الارتكاز الثالث سعيد راشد للتدريبات، بعد أن أبعدته الإصابة لثلاث مباريات سابقة، وربما يوجد ضمن دكة البدلاء اليوم، ودائماً ما يضطر كاميلي للدفع بلاعب لا علاقة له بوظيفة الارتكاز في آخر مباريات الفريق.

01

غاب البرازيلي دو سانتوس مهاجم الظفرة، الذي حل بديلاً للبرتغالي هيلدر، عن هز الشباك بمباراة اتحاد كلباء السابقة، الأولى له بعد التوقيع في الكشوفات، لكنه ظهر بمستوى متميز، جعل الجهاز الفني يضع عليه آمالاً عريضة في إحراز أول هدف له اليوم في مرمى اتحاد كلباء.

3

استقبلت شباك دبا 10 أهداف حتى الآن في ثلاث مباريات، بواقع 3 أهداف في كل مواجهة، حيث خسر أمام الوصل بثلاثية نظيفة، ومثلها أمام الإمارات، وأربعة أمام العنابي، وفي المقابل، فإن هجوم دبا أحرز 3 أهداف، اثنتين منها في لقاء الإمارات، وواحد أمام العنابي.