يوفانوفيتش: محمود خميس ارتكب خطأ كبيرا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

صرح الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر بأن محمود خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم ارتكب خطأ كبيرا بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب خسارة الفريق من العين بثلاثية نظيفة الجمعة الماضي.

وقال مدرب النصر، محمود خميس لاعب محترف، يدرك جيدا أن عليه الالتزام بتعليمات المدرب، وأنا شخصيا تفاجأت بما صرح به عقب المباراة خاصة أنه لاعب ذو خبرة ومتواجد معنا منذ 5 سنوات وما صرح به يمسّ بسمعة الفريق وليس المدرب.

ورفض يوفانوفيتش التصريح بالحوار الذي دار بينه وبين محمود خميس عقب المباراة وحتى الاعتراف بشكل مباشر بقبول اعتذار الأخير، مشددا على ضرورة التركيز على مواجهة كلباء بعد غد لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وأكد مدرب النصر أن الفوز وحده قادر على إخراج الفريق من الأزمة وتنفس الصعداء بعد سلسلة النتائج السلبية التي وضعت العميد في موقف صعب في جدول التدريب.