غداً .. إطلاق العد التنازلي لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"

المصدر: وام

ينطلق غدا العد التنازلي لبطولة كأس آسيا " الإمارات 2019 " - التي تبدأ بعد 100 يوم - حيث تشهد البطولة القارية التي تقام منافساتها خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير 2019 بمشاركة 24 منتخبا في ثمانية ملاعب تستضيفها أربع مدن هي أبوظبي ودبي و الشارقة والعين.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء غد نحو مدينة زايد الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء لمتابعة احتفالية إطلاق ساعة العد التنازلي وذلك بتنظيم اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة وذلك بحضور داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة المحلية العليا المنظمة بجانب وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورحب اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وقال إن الإمارات وهي تحتفي ببدء العد التنازلي 100 يوم على انطلاق البطولة تؤكد حرصها على تكامل التحضيرات والتزامها بالبرنامج التنظيمي المعتمد دعما لخطط تقديم بطولة نموذجية مبهرة من جميع الجوانب بما يواكب مكانة الإمارات المرموقة عالميا ومسيرتها الريادية.

وأضاف أن اللجنة المحلية العليا المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تولي اهتماما كبيرا لخطط استضافة البطولة القارية بنسختها الجديدة وفق أعلى المعايير والمستويات والعمل على وضع بصمة الإمارات الرائدة وصاحبة السجل الحافل والثري في تنظيم أكبر وأهم البطولات والفعاليات القارية والعالمية.

وأكد أن اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة تفخر بما وصلت إليه حتى الآن من جاهزية لملاعب المباريات والتدريب وخطط الدعم اللوجستي والتسويق والإعلام والمتطوعين والأمن والنقل والمواصلات والإقامة في ظل جهود كبيرة قامت بها كل المجموعات المستضيفة لمباريات البطولة وسط متابعة مستمرة وزيارات متواصلة من قبل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل التنظيمي للمراحل المتبقية بوتيرة عالية وعطاءات كبيرة من أجل الوصول لانطلاقة البداية بصورة مميزة ومبهرة .. مبينا أن اللجنة المحلية أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية لتحقيق التفاعل والتواصل بين مجتمع الإمارات والبطولة القارية وترك آثارها وتوثيق إرثها وعكست للعالم أجمع النموذج المثالي لمجتمع الإمارات في ظل تنوع الجنسيات والثقافات من جميع القارات التي تعيش على أرضه.

وأعرب عن فخره واعتزازه باستضافة كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية بعد استضافتها عام 1996 .. مشيرا إلى أن نسخة 2019 والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبا ستعزز روح الوحدة الآسيوية على صعيد كرة القدم وعلى أرض الإمارات التي يزدهر بها التعايش بسلام ومحبة.

من جانبه قال عارف حمد العواني إن الفترة الماضية شهدت استعدادات غير مسبوقة واجتماعات مكثفة للجنة التنفيذية مع المجموعات كافة التي ستحتضن مباريات البطولة القارية .. مبينا أن تواصل العمل بوتيرة سريعة وفق برنامج تنظيمي معتمد قادنا اليوم للوصول لـ 100 على انطلاق العد التنازلي لكأس آسيا الإمارات 2019.

وأعرب عن سعادته بتجمع الأسرة الكروية الآسيوية على أرض الإمارات للاحتفاء مع بقاء 100 يوم لانطلاق البطولة .. مشيرا إلى أن احتفالية العد التنازلي تمثل محطة مهمة من محطات تنظيم الحدث قبل الوصول للمراحل التنظيمية الختامية .. معربا عن ارتياحه لسير الأعمال التنظيمية في البطولة التي نتطلع لجعلها حدثا استثنائيا مبهرا يضاهي به مكانة الإمارات المتقدمة عالميا ويرسخ دورها وريادتها في دعم الحركة الرياضية الشبابية على الصعيد القاري والدولي.

وأضاف العواني أن اللجنة المحلية العليا المنظمة وفي ظل دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة ومتابعة وتوجيهات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة التنفيذية قطعت شوطا مهما في مراحل العمل التنظيمي لاستضافة البطولة القارية بنسختها الجديدة والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبا حيث جاهزية ملاعب المباريات والتدريب والحملات الترويجية والتجهيزات اللوجستية والنقل والفنادق والمتطوعين وفقا لخطط منتظمة وعمل مميز تقوم به جميع كوادر المجموعات المستضيفة.

وأكد الحرص على استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات من أجل تخطي التكامل التنظيمي لمرحلة الإبهار والتميز في تنظيم بطولة نموذجية تعكس القدرات والامكانيات الكبيرة لأبناء الامارات وحفاوة شعبها الأصيل بضيوفهم الكرام.