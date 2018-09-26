أبوظبي تستضيف البطولة العربية الجامعية لكرة الصالات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف أبوظبي في الفترة من 4 - 10 أكتوبر المقبل البطولة العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ضمن أجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لعام 2018 بمناسبة «عام زايد»، وتشارك فيها فرق تمثل 11 دولة عربية، وتعتبر البطولة الأكبر من حيث المشاركات منذ قيام الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، ويقام حفل الافتتاح 4 أكتوبر بصالة فاطمة بنت مبارك الرياضية في أبوظبي.

وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي والاتحاد العربي للرياضة الجامعية، أهمية البطولة وقال: نتشرف جميعاً بأن تحمل البطولة اسماً غالياً على قلوبنا وهو اسم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مشاركة

وأضاف: البطولة تترجم قيم الإخاء والتسامح والتلاحم العربي، التي نحتفي بها في «عام زايد»، وحرصنا على توسيع قاعدة المشاركة في المنافسات التي تضم فرقاً لكرة قدم الصالات من كل من الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عُمان ومصر والجزائر والأردن والعراق والسودان وفلسطين واليمن.

وأشاد الحساني بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لهذه البطولة العربية الجامعية، وحرص المجلس على توفير كافة مستلزمات النجاح التي تمكن الفرق المشاركة من التفاعل بإيجابية مع هذا الحدث الرياضي العربي المتميز، كما ثمّن الحساني جهود الهيئة العامة للرياضة ودعمها للبطولة.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيتولى الإشراف الفني على البطولة، وتوفير طاقم التحكيم وفقاً للمعايير الدولية.

وصول

ويبدأ وصول الفرق المشاركة في البطولة 3 أكتوبر المقبل، ويعقد اجتماع اللجنة الفنية في اليوم نفسه، ويتضمن قرعة البطولة وجدول المباريات.