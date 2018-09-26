الجماهير تنتظر «مودريتش» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يقود الكرواتي مودريتش نجم فريق ريال مدريد، والحائز جائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل «فيفا»، أول من أمس، فريقه في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، التي تقام في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر المقبل، وتنتظر الجماهير الإماراتية مشاهدة مورديتش في أبوظبي، للاستمتاع بأدائه المميز، وخاصة أنه حصد جائزة أفضل لاعب في «مونديال الأندية 2017» في أبوظبي، وهو يطمح إلى تكرار الإنجاز في البطولة المقبلة. وكان علي خصيف قائد منتخبنا و زاكيروني مدرب (الأبيض) صوتا لصالح مودريتش في جائزة أفضل لاعب.

وأكد أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، أن تواجد مودريتش مع «الملكي»، في البطولة سيكون له تأثيره الرائع على الحضور الجماهيري الشغوف لمشاهدة أفضل لاعبي العالم في أبوظبي.