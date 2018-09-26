3 محاور في ملتقى تطوير كرة القدم بالشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - وام

ناقش مجلس الشارقة الرياضي مع ممثلي أندية الإمارة والشركاء الاستراتيجيين مقترح تنظيم ملتقى لتطوير كرة القدم، الذي سيتضمن 3 محاور تتعلق بفرص تطوير كرة القدم في أندية المحترفين في الإمارة، وفي أندية الهواة، وفي قطاع المراحل السنية ومدارس الكرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل تنظيم الملتقى وتوزيع جلسات العرض الخاصة به، ومناقشة الموعد المقترح ومكانه بجانب تحديد موعد الانتهاء من إعداد عروض وتقارير الأندية.

وأكد عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، أن المناقشة مع ممثلي الأندية تناولت تفاصيل الملتقى الجاري الترتيب لها بالتنسيق مع المعنيين في إدارات وأقسام المجلس، بما يساهم في نجاح الحدث وتحقيقه للأهداف المرجوة منه، حرصاً على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، بما يصب في مسيرة تطور وتقدم أندية الشارقة ومواجهتها للتحديات الحالية والمستقبلية وتحقيقها للإنجازات، وتهيئة الأجواء والبنى التحتية والخدمات الرياضية؛ تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة.

تواصل

ونقل الحزامي للحضور تحيات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وقال: الملتقى نقطة تواصل وتبادل الرؤى والأفكار والأهداف المستقبلية وصولاً إلى أفضل المراتب، حيث تحمل هذه الأندية راية الرياضة بالإمارة، وسيكون الهدف المشترك هو مواكبة الطموحات الكبيرة التي تصبو لها الإمارة أولاً ثم الأندية، ما ينعكس على رغبتها بشكل أكبر في المحافظة على مكتسباتها وترجمة هذا الاهتمام الكبير بها وتحقيق النتائج الباهرة.

حضور

حضر الاجتماع سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، والدكتور محمد عبد العظيم مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والمؤسسية في المجلس، وعدد من ممثلي الأندية منهم عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وجمعة الحمودي أمين السر العام في نادي دبا الحصن، وخالد النقبي المدير التنفيذي لنادي كلباء، والدكتور حمود خلف المدير التنفيذي في نادي الذيد، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي البطائح، ومأمون صالح المدير التنفيذي لنادي الحمرية، والدكتور جمال صالح المدير الرياضي في نادي الشارقة، وسالم سلطان رئيس اللجنة الرياضية لنادي المدام، وسالم عتيق مدير الإدارة الرياضية لنادي مليحة، والسيد عباس سكرتير فني نادي الحمرية، ومحمد صبحي مشرف فني نادي المدام.

دعم

أثنى ممثلو الأندية على اللقاء المثمر مع المجلس تأكيداً على الدعم والتقدير الكبير الذي تحظى به أندية الإمارة ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تؤكد اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة بالرياضة والرياضيين.