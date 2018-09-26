محمد الرميثي يشكل «إعلامية كأس آسيا»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أصدر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019» رئيس اللجنة التنفيذية، قراراً بتشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة القارية المقررة خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.

ويترأس اللجنة، محمد البادع، وتضم في عضويتها كلاً من أحمد وهاب، نور أميت، سامي عبد الإمام، محمد عبد الحمادي، حميد فاخر، فيصل العولقي، علي الزعابي، عصام هجو، ونورة خميس، وإيهاب زهدي.

وتقام البطولة القارية بمشاركة 24 منتخبا في 8 إستادات على مستوى الدولة، إلى جانب الملاعب الأخرى المخصصة للتدريبات، لتكون الأكبر في تاريخ البطولة الآسيوية.