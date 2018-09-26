علي البدواوي: لقب «الهواة» طموح حتا

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

كشف علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن الفريق الأول للكرة يتطلع إلى تحقيق المركز الأول ونيل اللقب خلال مشاركته هذا الموسم في دوري أندية الدرجة الأولى سعياً إلى العودة لدوري الخليج العربي للمحترفين، مشدداً على صعوبة المهمة في ظل المنافسة القوية من مختلف الفرق المتواجدة في «الهواة» والتي تسعى معظمها إلى خطف إحدى بطاقات التأهل إلى دوري «الأضواء» بعد ارتفاع سقف الطموح لدى العديد من الأندية.

وأضاف البدواوي لـ«البيان الرياضي»، إن الإعصار لديه تجربة ودية أخيرة أمام عجمان غداً على ملعب الأخير في إطار السعي للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة دوري الأولى الشهر المقبل. وأضاف: الفريق أنهى جميع الاستعدادات للموسم الجديد سواء على مستوى التعاقدات مع اللاعبين المواطنين والأجانب، أو معسكر الإعداد الخارجي في القاهرة والذي لعب فيه الفريق 4 مباريات ودية خرج حتا منها بمكاسب فنية عديدة بغض النظر عن النتائج.

الفئات الخاصة

وأشار البدواوي إلى أنهم حرصوا على استقطاب بعض العناصر من فئة مواليد الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين، أبرزهم لاعب عماني ولاعب أميركي من أصل لبناني وآخر كاميروني، مشيداً بسرعة تفعيل مشاركة هذه الفئات الخاصة ضمن مختلف المسابقات الرياضية مما سيثمر عنه اكتشاف العديد من المواهب الواعدة والتي ستكون رافداً للمنتخبات الوطنية وتصب لصالح الرياضة الإماراتية.

رؤية فنية

وحول إمكانية تدعيم الفريق بمزيد من اللاعبين في الفترة المقبلة، قال البدواوي «الأبواب ما زالت مفتوحة وقد يتم التعاقد مع اللاعبين في حال الحاجة وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي نيناد فانيغ».

ثقة

أكد البدواوي أن الثقة كبيرة في المدرب الصربي نيناد فانيغ لا سيما وأنه حقق نتائج مميزة مع الفرق التي تولى الإشراف عليها في الملاعب الصربية، منها تصعيده أحد الفرق إلى دوري المحترفين في بلده، فضلاً عن الإنجازات الأخرى، وقال: يعمل المدرب جاهداً إلى رسم ملامح التشكيلة النهائية في المباراة الودية المقبلة أمام عجمان.