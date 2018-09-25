تشكيل اللجنة الإعلامية لكأس آسيا "الإمارات 2019"

المصدر: وام

أصدر اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 رئيس اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل اللجنة الإعلامية للبطولة القارية برئاسة محمد علي البادع.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من أحمد وهاب الجبوري ونور أميت باسيلا وسامي عبد الامام السعدي ومحمد عبدالرحمن علي الحمادي وحميد فاخر حسين مجيد وفيصل علي صالح العولقي وعلي سعيد إبراهيم الزعابي وعصام هجو حسن وايهاب زهدي الخميسي ونورة خميس العلوي.

يذكر أن البطولة القارية ستقام بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019 في 8 استادات على مستوى الدولة.